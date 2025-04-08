https://sputnik-georgia.ru/20250408/neprozrachnye-milliardy-es-papuashvili-zapodozril-vmeshatelstvo-i-korruptsiyu-292828362.html

Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию

Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию

Sputnik Грузия

ЕС выделил 7,4 млрд для НПО в 2021–2023 годах, но, как отметили в Европейской счетной палате, процесс финансирования непрозрачен 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T16:14+0400

2025-04-08T16:14+0400

2025-04-08T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Европейская счетная палата (ECA) подтвердила, что выделяемые Евросоюзом миллиарды для финансирования неправительственных организаций расходуются непрозрачно, и в том числе для проведения насильственных акций протеста, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.ECA проанализировала, как ЕС выделил 7,4 млрд евро 90 НПО в 2021–2023 годах, и выявила недостаток прозрачности, контроля и проверки получателей. В отчете отмечено, что система финансирования требует реформ.По мнению главы парламента, многое знакомо — параллели с тем, что происходит в связи с Грузией, где эти средства расходовались непрозрачно.Соответственно, с одной стороны, возникает подозрение, что деньги используются для вмешательства в политическую жизнь страны, с другой стороны, автоматически возникает подозрение в коррупции, подчеркнул он.Еврокомиссия финансировала политически активные НПО – депутат о скандале с грантами>>"Когда семь миллиардов евро вращаются непрозрачно, конечно, некоторые греют на этом руки. К сожалению, в Грузии также есть сомнения по поводу грантов, и некоторые НПО говорят об этом, некоторые пока тихо, в частных беседах или косвенно, но многие уже говорят о коррупции в системе грантов", - отметил он.По словам Папуашвили, доклад Европейской счетной палаты является еще одним подтверждением того, о чем говорили в правящей команде Грузии.Как отметил глава парламента, после прихода администрации Дональда Трампа были разоблачены мошеннические схемы и политически мотивированное поведение, таких организаций, как, например, "Национальный фонд демократии" (NED).В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.Власти Грузии и НПОВ последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.Папуашвили обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии при помощи НПО>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, дональд трамп, илон маск, usaid, антикоррупционное бюро, сша