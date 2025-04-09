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День боли и радости – председатель парламента Грузии о 9 Апреля

День боли и радости – председатель парламента Грузии о 9 Апреля

Sputnik Грузия

Независимость и суверенитет, самобытность и уникальная идентичность нации являются главным предметом заботы властей Грузии, отметил глава парламента 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T13:24+0400

2025-04-09T13:24+0400

2025-04-09T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – это день боли и радости, день огромной трагедии, когда погибли десятки невинных людей и день восстановления независимости Грузии, написал председатель парламента страны Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. "Девятого апреля 1991 года было объявлено о восстановлении государственной независимости Грузии. Национальное движение того времени связало 26 мая Первой (демократической – ред.) республики с главным днем национальной борьбы за создание новой независимой республики", – написал Папуашвили. Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля>>Жертва 9 апреля 1989 года была прежде всего огромной трагедией, в результате которой погибли, получили увечья и подверглись террору десятки невинных людей. Именно поэтому, как отметил Папуашвили, первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа выбрал этот день, чтобы увековечить борьбу за государство и национальное движение. Это общая история жителей Грузии, которую никто не может изменить или переписать заново, подчеркнул глава законодательного органа. "Вся боль и вся радость, каждая неудача или каждая победа, каждая ошибка и правильный шаг, разум или безрассудство – мы прошли через все это вместе и пришли к сегодняшнему дню, спустя десятилетия, когда события, происходящие в мире, вновь заставляют нас задуматься о том, кто мы такие, какими мы были вчера и куда ведет будущее", – написал Папуашвили. День национального единения отмечают в Грузии>>По его словам, государство Грузия, его независимость и суверенитет, самобытность и уникальная идентичность нации являются главным предметом заботы. "Многие повторяют это убеждение на словах, а на деле действуют наоборот. Мудрость, благоразумие, терпение, умение ценить силу и мужество – этот список талантов не каждому был дан Богом. Поэтому ни внутренняя, ни внешняя борьба за государство не закончилась и не закончится никогда", – отметил Папуашвили. Чей путь является правильным и лучшим, решает грузинский народ посредством прямой демократии. Избранная власть обязана выполнять возложенный на нее мандат и полностью осознавать свою ответственность перед прошлым, настоящим и будущим, подчеркнул Папуашвили. Шаг за шагом с помощью открытой дискуссии, открытости, мы покажем каждому гражданину, где правда, а где лицемерие, подчеркнул он. В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, тбилиси