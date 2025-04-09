https://sputnik-georgia.ru/20250409/gruzinskiy-biznes-planiruet-uvelichit-investitsii-v-2025-godu-292834535.html

Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году

Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году

Sputnik Грузия

Среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2025 году зафиксированы в секторах строительства и услуг 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T11:58+0400

2025-04-09T11:58+0400

2025-04-09T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Большинство компаний в Грузии заявили, что их общий объем инвестиций в 2025 году увеличится по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Компании принимали участие в опросе с 17 февраля по 5 марта 2025 года. В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2025 году зафиксированы в секторах строительства и услуг. В сфере строительства увеличить инвестиции планируют 67% опрошенных компаний, а в сфере услуг – 66%. Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране >>Кроме того, 71% опрошенных компаний предполагают, что увеличат инвестиции в направление оборудования. 59% планируют инвестировать в здания-сооружения, а 57% ожидают роста инвестиций в отношении программного обеспечения и баз данных. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии, инвестиции, опрос