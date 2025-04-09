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Протестующие на проспекте Руставели "захватили" мемориал жертвам 9 апреля
Протестующие на проспекте Руставели "захватили" мемориал жертвам 9 апреля
Sputnik Грузия
Малая группа протестующих окружила мемориал и пускает к нему лишь иностранных послов и представителей оппозиции 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Несколько сотен человек, протестующих у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, не пропускают жителей города и членов правящей партии "Грузинская мечта" к мемориалу жертвам 9 апреля, чтобы те могли возложить цветы и зажечь свечи. Участники антиправительственных акций в Тбилиси ночью 8 апреля объявили о круглосуточной акции в память о погибших при разгоне митинга 9 апреля 1989 года. Они пообещали не пускать к мемориалу жертвам 9 апреля представителей правящей партии "Грузинская мечта". По словам другого жителя Тбилиси, которого участники акции не подпустили к мемориалу, ему пришлось укрыться от толпы в храме Кашвети. В правящей партии заявили, что не пойдут на поводу у радикалов и не станут реагировать на провокации. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Иностранные силы по-прежнему применяют насилие и разжигают ненависть – премьер Грузии&gt;&gt;В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси

Протестующие на проспекте Руставели "захватили" мемориал жертвам 9 апреля

15:15 09.04.2025 (обновлено: 15:29 09.04.2025)
© press-service of the President of Georgia9 апреля - мемориал в память погибших у здания парламента Грузии
9 апреля - мемориал в память погибших у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2025
© press-service of the President of Georgia
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Малая группа протестующих окружила мемориал и пускает к нему лишь иностранных послов и представителей оппозиции
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Несколько сотен человек, протестующих у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, не пропускают жителей города и членов правящей партии "Грузинская мечта" к мемориалу жертвам 9 апреля, чтобы те могли возложить цветы и зажечь свечи.
Участники антиправительственных акций в Тбилиси ночью 8 апреля объявили о круглосуточной акции в память о погибших при разгоне митинга 9 апреля 1989 года. Они пообещали не пускать к мемориалу жертвам 9 апреля представителей правящей партии "Грузинская мечта".

"Я обычный человек, обычный гражданин. Я участвовал в протестах 9 апреля и не мог сегодня принести цветы. Мы никому не противостоим, но мне больно, что сверстники моего сына не позволяют мне почтить память погибших", – рассказал журналистам один из граждан, которому не позволили возложить цветы к мемориалу.

По словам другого жителя Тбилиси, которого участники акции не подпустили к мемориалу, ему пришлось укрыться от толпы в храме Кашвети.

"Я участник всех войн в Грузии, и это был мой своеобразный жест, чтобы еще раз вспомнить людей, отдавших свои жизни за свободу родины, но произошел печальный факт. Дети, вероятно, неосознанно запретили мне пройти к тому месту, где много лет назад я протестовал против беззакония и ограничения свободы в Грузии, и я был вынужден, как и много лет назад, укрыться в Кашвети", – рассказал житель Тбилиси.

В правящей партии заявили, что не пойдут на поводу у радикалов и не станут реагировать на провокации.

Акции в Тбилиси

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
Иностранные силы по-прежнему применяют насилие и разжигают ненависть – премьер Грузии>>
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.
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