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Протестующие на проспекте Руставели "захватили" мемориал жертвам 9 апреля

Протестующие на проспекте Руставели "захватили" мемориал жертвам 9 апреля

Sputnik Грузия

Малая группа протестующих окружила мемориал и пускает к нему лишь иностранных послов и представителей оппозиции 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T15:15+0400

2025-04-09T15:15+0400

2025-04-09T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Несколько сотен человек, протестующих у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, не пропускают жителей города и членов правящей партии "Грузинская мечта" к мемориалу жертвам 9 апреля, чтобы те могли возложить цветы и зажечь свечи. Участники антиправительственных акций в Тбилиси ночью 8 апреля объявили о круглосуточной акции в память о погибших при разгоне митинга 9 апреля 1989 года. Они пообещали не пускать к мемориалу жертвам 9 апреля представителей правящей партии "Грузинская мечта". По словам другого жителя Тбилиси, которого участники акции не подпустили к мемориалу, ему пришлось укрыться от толпы в храме Кашвети. В правящей партии заявили, что не пойдут на поводу у радикалов и не станут реагировать на провокации. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Иностранные силы по-прежнему применяют насилие и разжигают ненависть – премьер Грузии>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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