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Глава парламента Грузии сравнил бюрократов из ЕС с коммунистами

Глава парламента Грузии сравнил бюрократов из ЕС с коммунистами

Sputnik Грузия

Депутат Европарламента предложил предпринять какие-то меры в отношении Бидзины Иванишвили, если у него есть активы во Франции 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T12:54+0400

2025-04-10T12:54+0400

2025-04-10T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Конфискация и экспроприация имущества – это почерк коммунистов, и чем скорее люди осознают, куда некоторые политики и бюрократы ведут Евросоюз, тем лучше, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Так Папуашвили отреагировал на заявление депутата Европарламента Михаэля Галера об основателе и почетном председателе правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. "Если я не ошибаюсь, Иванишвили также является гражданином Франции. Поэтому если у него есть активы во Франции, возможно, можно предпринять какие-то меры", – заявил Галер. "Они говорят – не сравнивайте нас с Советским Союзом, а ведь конфискация и экспроприация были именно почерком коммунистов. Так что, да, это глубоко советское мышление, и чем скорее они осознают, куда некоторые политики и бюрократы катят ЕС, тем лучше", – написал Папуашвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Филантроп, политик, олигарх – путь самого богатого грузина Бидзины Иванишвили>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, сша, грузия, франция, европарламент