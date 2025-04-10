https://sputnik-georgia.ru/20250410/gruziya-organizuet-sovmestnyy-s-oae-biznes-forum-osenyu-292859112.html

Грузия организует совместный с ОАЭ бизнес-форум осенью

Грузия организует совместный с ОАЭ бизнес-форум осенью

Sputnik Грузия

В мероприятии примут участие представители ведущих бизнес-кругов Грузии и ОАЭ 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T17:53+0400

2025-04-10T17:53+0400

2025-04-10T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Бизнес-форум, организованный Торговыми палатами Грузии и Дубая пройдет в Тбилиси осенью текущего года, говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты Грузии. Решение о проведении бизнес-форума было принято в ходе рабочей встречи руководства Торгово-промышленных палат Грузии и Дубая, а также Грузинской бизнес-палаты в Объединенных Арабских Эмиратах. В мероприятии примут участие представители ведущих бизнес-кругов Грузии и ОАЭ. В ходе встречи президент Торговой палаты Георгий Пертая и вице-президент Торговой палаты Дубая Хасан Аль-Хашимобсудили детали бизнес-форума. В ходе встречи была подчеркнута важность Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Грузией и ОАЭ. Президент Торговой палаты Георгий Пертая отметил, что с этим соглашением начался новый и важный этап отношений между двумя странами. На встрече стороны также обсудили развитие торгово-экономических отношений между странами, вопросы сближения бизнеса и роль торгово-промышленных палат в этом процессе. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. Почему ОАЭ хочет инвестировать в Грузию 6 миллиардов долларов? >>ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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