https://sputnik-georgia.ru/20250410/match-pri-pustykh-tribunakh-i-krupnyy-shtraf---uefa-nakazal-federatsiyu-futbola-gruzii-292850981.html

Матч при пустых трибунах и крупный штраф – УЕФА наказал Федерацию футбола Грузии

Матч при пустых трибунах и крупный штраф – УЕФА наказал Федерацию футбола Грузии

Sputnik Грузия

По окончании футбольного матча между сборными Грузии и Армении в Тбилиси 23 марта, который закончился победой хозяев – 6:1, часть грузинских болельщиков... 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет один домашний матч без зрителей, а Федерация футбола страны выплатит штраф 40 тысяч евро за поведение части болельщиков на стадионе "Динамо" в Тбилиси во время матча со сборной Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА, говорится в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).На заседании дисциплинарного комитета УЕФА, состоявшегося в Ньоне 9 апреля, обсудили инциденты, произошедшие во время и после матча Грузия-Армения 23 марта. Часть грузинских болельщиков устроила беспорядки на трибунах. После матча фанаты выбежали на поле, где забросали бутылками болельщиков армянской сборной. Матч завершился уверенной победой сборной Грузии 6:1. Решение УЕФА также предусматривает двухлетний испытательный срок. Если подобные нарушения повторятся в течение двух лет, сборная Грузии вновь проведет матч без зрителей. Решение, вынесенное УЕФА, не распространяется на отборочные матчи чемпионата мира и международные товарищеские матчи ФИФА. Дисквалификацию применят к первому домашнему матчу нового сезона Лиги наций 2026/2027. Кобиашвили осудил поведение части грузинских болельщиков после матча с Армений>>Ранее президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили осудил поведение небольшой группы грузинских болельщиков, устроивших беспорядки после матча, отметив, что этот инцидент не повлияет на братские отношения между двумя народами. По сумме двух матчей против команды Армении (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. Дисциплинарный комитет УЕФА осенью 2024 года уже оштрафовал Федерацию футбола Грузии за дисциплинарные нарушения во время матча Грузия-Албания Лиги наций. Сумма штрафа составила 56 тысяч евро. Кроме того, из-за дисциплинарных нарушений грузинских болельщиков лишили 2 тысяч мест во время домашнего матча сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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