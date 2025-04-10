https://sputnik-georgia.ru/20250410/papuashvili-inostrannye-donory-tratyat-dengi-na-vrazhdu-nenavist-i-konfrontatsiyu-v-gruzii-292857141.html
Папуашвили: иностранные доноры тратят деньги на вражду, ненависть и конфронтацию в Грузии
Папуашвили: иностранные доноры тратят деньги на вражду, ненависть и конфронтацию в Грузии
Sputnik Грузия
"Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование, заявил спикер 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T15:52+0400
2025-04-10T15:52+0400
2025-04-10T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" поможет предотвратить разжигание ненависти, насилие и конфронтацию в Грузии, за что ответственными являются иностранные доноры, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. По его словам, то, что общество увидело вчера, – это прямая ответственность доноров. "Сегодня мы снова видим ненависть, насилие, террор, и, куда бы мы ни заглянули, повсюду обнаруживается иностранное финансирование. Затем мы приходим к спонсору, который либо "умывает руки", либо, в лучшем случае, просто игнорирует наши вопросы – как это сделал "Европейский фонд за демократию", – заявил Папуашвили. По его словам, "Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование. Так же и местное представительство Евросоюза скрывает, на что тратит фонд переданные ему деньги, отметил Папуашвили. По словам главы парламента, 9 апреля общественность стала свидетелем акта ненависти, организованного НПО, финансируемыми из фондов различных европейских стран, включая ЕС. "Эти доноры позволили себе такое по отношению к грузинскому народу – привносить ненависть в нашу жизнь. Разумеется, грузинский народ этого не примет. Грузия – не чей-то задний двор, чтобы сюда заходили и разрушали наше общество", – отметил Папуашвили. Мы разоблачаем не только здесь их действия, но и в глазах их собственных граждан, заявил глава парламента. Но, как оказалось, это была не ошибка, а их намерение, отметил глава парламента. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, дональд трамп, антикоррупционное бюро, usaid, акции протеста, 9 апреля
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, дональд трамп, антикоррупционное бюро, usaid, акции протеста, 9 апреля
Папуашвили: иностранные доноры тратят деньги на вражду, ненависть и конфронтацию в Грузии
15:52 10.04.2025 (обновлено: 15:53 10.04.2025)
"Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" поможет предотвратить разжигание ненависти, насилие и конфронтацию в Грузии, за что ответственными являются иностранные доноры, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства.
"То, что мы увидели вчера, – это именно то, что должен урегулировать закон "О грантах", чтобы в этой стране больше не финансировалась ненависть", – заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, то, что общество увидело вчера, – это прямая ответственность доноров.
Накануне, 9 апреля, в Грузии отметили День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Протестующие собрались у мемориала жертвам перед зданием парламента в Тбилиси и помешали политикам от правящей команды возложить цветы и почтить память погибших.
"Сегодня мы снова видим ненависть, насилие, террор, и, куда бы мы ни заглянули, повсюду обнаруживается иностранное финансирование. Затем мы приходим к спонсору, который либо "умывает руки", либо, в лучшем случае, просто игнорирует наши вопросы – как это сделал "Европейский фонд за демократию", – заявил Папуашвили.
По его словам, "Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование. Так же и местное представительство Евросоюза скрывает, на что тратит фонд переданные ему деньги, отметил Папуашвили.
"Либо скрывают, либо, что еще хуже, говорят: "Мы дали деньги, а дальше – это не наша ответственность". Но это не так. То, что мы увидели вчера, – это именно ответственность доноров. Тех людей, которые тратят деньги здесь на вражду, ненависть и конфронтацию", – отметил он.
По словам главы парламента, 9 апреля общественность стала свидетелем акта ненависти, организованного НПО, финансируемыми из фондов различных европейских стран, включая ЕС.
"Эти доноры позволили себе такое по отношению к грузинскому народу – привносить ненависть в нашу жизнь. Разумеется, грузинский народ этого не примет. Грузия – не чей-то задний двор, чтобы сюда заходили и разрушали наше общество", – отметил Папуашвили.
Мы разоблачаем не только здесь их действия, но и в глазах их собственных граждан, заявил глава парламента.
"То, что они позволили себе 9 апреля, когда финансируемые ими организации устроили акт ненависти и не позволили гражданам отметить эту дату, мы обязательно донесем до граждан этих стран, чтобы они знали, что их деньги тратятся в Грузии на разжигание ненависти, террора – о чем я не раз предупреждал доноров", – заявил Папуашвили.
Но, как оказалось, это была не ошибка, а их намерение, отметил глава парламента.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.