https://sputnik-georgia.ru/20250410/papuashvili-inostrannye-donory-tratyat-dengi-na-vrazhdu-nenavist-i-konfrontatsiyu-v-gruzii-292857141.html

Папуашвили: иностранные доноры тратят деньги на вражду, ненависть и конфронтацию в Грузии

Папуашвили: иностранные доноры тратят деньги на вражду, ненависть и конфронтацию в Грузии

Sputnik Грузия

"Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование, заявил спикер 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T15:52+0400

2025-04-10T15:52+0400

2025-04-10T15:53+0400

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акции протеста

9 апреля

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" поможет предотвратить разжигание ненависти, насилие и конфронтацию в Грузии, за что ответственными являются иностранные доноры, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. По его словам, то, что общество увидело вчера, – это прямая ответственность доноров. "Сегодня мы снова видим ненависть, насилие, террор, и, куда бы мы ни заглянули, повсюду обнаруживается иностранное финансирование. Затем мы приходим к спонсору, который либо "умывает руки", либо, в лучшем случае, просто игнорирует наши вопросы – как это сделал "Европейский фонд за демократию", – заявил Папуашвили. По его словам, "Европейский фонд за демократию" до сих пор скрывает свое финансирование. Так же и местное представительство Евросоюза скрывает, на что тратит фонд переданные ему деньги, отметил Папуашвили. По словам главы парламента, 9 апреля общественность стала свидетелем акта ненависти, организованного НПО, финансируемыми из фондов различных европейских стран, включая ЕС. "Эти доноры позволили себе такое по отношению к грузинскому народу – привносить ненависть в нашу жизнь. Разумеется, грузинский народ этого не примет. Грузия – не чей-то задний двор, чтобы сюда заходили и разрушали наше общество", – отметил Папуашвили. Мы разоблачаем не только здесь их действия, но и в глазах их собственных граждан, заявил глава парламента. Но, как оказалось, это была не ошибка, а их намерение, отметил глава парламента. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, дональд трамп, антикоррупционное бюро, usaid, акции протеста, 9 апреля