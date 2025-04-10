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Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии
Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии
Sputnik Грузия
Число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, теперь выросло до одиннадцати человек 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T21:42+0400
2025-04-10T21:42+0400
2025-04-10T21:45+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Великобритания ввела санкции против еще четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека – участников акций протеста, журналистов, оппозиционных лидеров, обновленный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте правительства Великобритании. Под санкции попали замминистра внутренних дел Шалва Бедоидзе, замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе, а также генпрокурор Георгий Габиташвили. Число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, теперь выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, великобритания, вахтанг гомелаури, кока кацитадзе, михаил чинчаладзе
грузия, новости, политика, великобритания, вахтанг гомелаури, кока кацитадзе, михаил чинчаладзе
Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии
21:42 10.04.2025 (обновлено: 21:45 10.04.2025)
Число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, теперь выросло до одиннадцати человек
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Великобритания ввела санкции против еще четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека – участников акций протеста, журналистов, оппозиционных лидеров, обновленный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте правительства Великобритании.
Под санкции попали замминистра внутренних дел Шалва Бедоидзе, замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе, а также генпрокурор Георгий Габиташвили.
"В отношении указанных лиц будут введены финансовые санкции, а именно, их финансовые активы и экономические ресурсы будут заморожены. Кроме того, финансовая деятельность с этими лицами запрещена, а нарушение санкций или уклонение от них будет считаться уголовным преступлением. Им также запрещается въезд в Великобританию", – говорится в документе.
Число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, теперь выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России