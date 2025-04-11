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Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии – Каладзе
Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии – Каладзе
Sputnik Грузия
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную критическую резолюцию по Грузии 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T11:56+0400
2025-04-11T11:56+0400
2025-04-11T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европейские бюрократы, лицом которых в стране является "радикальная оппозиция", не могут смириться с тем, что потерпели поражение в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции, принятой 10 апреля, осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. ПАСЕ также выразила обеспокоенность заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное Нацдвижение" и ввести законодательство, запрещающее любых преемников этих партий. "Лицо бюрократов, которые сегодня угрожают Грузии, угрожают правительству Грузии, их отражение и реальное лицо – это радикальная оппозиция… Эти люди не могут смириться с поражением. Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии, потому что грузинский народ никому не позволит использовать интересы Грузии", – заявил Каладзе. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ>>По словам Каладзе, было много примеров, свидетельствующих об этом, в том числе и события 2008 года, когда были использованы интересы Грузии."Радикальной оппозицией", "коллективным "Нацдвижением", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России. В резолюции ПАСЕ осудила решение правящего большинства создать парламентскую следственную комиссию с широкими полномочиями для "изучения деятельности режима "Единого национального движения" (ЕНД) и его политических представителей в 2003-2012 годах", которое впоследствии было расширено и охватывает период с 2013 года по настоящее время. "ПАСЕ обеспокоена тем, что уголовному преследованию подвергаются бывшие члены "Национального движения", а также другие лица, в том числе представители других оппозиционных партий и гражданского общества, которые отказались явиться перед этой комиссией", – отмечено в документе. В этом контексте ПАСЕ особенно глубоко обеспокоена заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное ЕНД" и введением законодательства, запрещающего любых преемников этих партий. "Фактический запрет демократической оппозиции в Грузии будет грубым нарушением обязательств членства Грузии, предусмотренных уставом Совета Европы", – отмечается в документе. ПАСЕ отмечает, что даже угроза углубляет политический раскол в стране и препятствует разрешению текущего кризиса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, совет европы, пасе, единое национальное движение, украина
грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, совет европы, пасе, единое национальное движение, украина
Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии – Каладзе
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную критическую резолюцию по Грузии
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европейские бюрократы, лицом которых в стране является "радикальная оппозиция", не могут смириться с тем, что потерпели поражение в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции, принятой 10 апреля, осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. ПАСЕ также выразила обеспокоенность заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное Нацдвижение" и ввести законодательство, запрещающее любых преемников этих партий.
"Лицо бюрократов, которые сегодня угрожают Грузии, угрожают правительству Грузии, их отражение и реальное лицо – это радикальная оппозиция… Эти люди не могут смириться с поражением. Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии, потому что грузинский народ никому не позволит использовать интересы Грузии", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, было много примеров, свидетельствующих об этом, в том числе и события 2008 года, когда были использованы интересы Грузии.
"Даже врагу не пожелаю того, что произошло на Украине. Очень тяжело все то, что мы видим за последние годы. Соответственно, мы защищаем нашу страну и интересы нашей страны", – заявил Каладзе.
"Радикальной оппозицией", "коллективным "Нацдвижением", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России.
В резолюции ПАСЕ осудила решение правящего большинства создать парламентскую следственную комиссию с широкими полномочиями для "изучения деятельности режима "Единого национального движения" (ЕНД) и его политических представителей в 2003-2012 годах", которое впоследствии было расширено и охватывает период с 2013 года по настоящее время.
"ПАСЕ обеспокоена тем, что уголовному преследованию подвергаются бывшие члены "Национального движения", а также другие лица, в том числе представители других оппозиционных партий и гражданского общества, которые отказались явиться перед этой комиссией", – отмечено в документе.
В этом контексте ПАСЕ особенно глубоко обеспокоена заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное ЕНД" и введением законодательства, запрещающего любых преемников этих партий.
"Фактический запрет демократической оппозиции в Грузии будет грубым нарушением обязательств членства Грузии, предусмотренных уставом Совета Европы", – отмечается в документе.
ПАСЕ отмечает, что даже угроза углубляет политический раскол в стране и препятствует разрешению текущего кризиса.