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Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии – Каладзе

Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии – Каладзе

Sputnik Грузия

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную критическую резолюцию по Грузии 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европейские бюрократы, лицом которых в стране является "радикальная оппозиция", не могут смириться с тем, что потерпели поражение в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции, принятой 10 апреля, осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. ПАСЕ также выразила обеспокоенность заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное Нацдвижение" и ввести законодательство, запрещающее любых преемников этих партий. "Лицо бюрократов, которые сегодня угрожают Грузии, угрожают правительству Грузии, их отражение и реальное лицо – это радикальная оппозиция… Эти люди не могут смириться с поражением. Европейские бюрократы потерпели поражение в Грузии, потому что грузинский народ никому не позволит использовать интересы Грузии", – заявил Каладзе. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ>>По словам Каладзе, было много примеров, свидетельствующих об этом, в том числе и события 2008 года, когда были использованы интересы Грузии."Радикальной оппозицией", "коллективным "Нацдвижением", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России. В резолюции ПАСЕ осудила решение правящего большинства создать парламентскую следственную комиссию с широкими полномочиями для "изучения деятельности режима "Единого национального движения" (ЕНД) и его политических представителей в 2003-2012 годах", которое впоследствии было расширено и охватывает период с 2013 года по настоящее время. "ПАСЕ обеспокоена тем, что уголовному преследованию подвергаются бывшие члены "Национального движения", а также другие лица, в том числе представители других оппозиционных партий и гражданского общества, которые отказались явиться перед этой комиссией", – отмечено в документе. В этом контексте ПАСЕ особенно глубоко обеспокоена заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное ЕНД" и введением законодательства, запрещающего любых преемников этих партий. "Фактический запрет демократической оппозиции в Грузии будет грубым нарушением обязательств членства Грузии, предусмотренных уставом Совета Европы", – отмечается в документе. ПАСЕ отмечает, что даже угроза углубляет политический раскол в стране и препятствует разрешению текущего кризиса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, совет европы, пасе, единое национальное движение, украина