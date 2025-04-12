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Грузия может получить дополнительную выгоду – АБР
Грузия может получить дополнительную выгоду – АБР
Sputnik Грузия
АБР отмечает, что Грузия стремится развивать свою чистую энергетику и транспортную инфраструктуру 12.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-12T14:14+0400
2025-04-12T14:14+0400
2025-04-12T14:14+0400
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грузия
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азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) назвал перспективные направления для развития Грузии, среди которых цифровые сервисы, возобновляемые энергоресурсы и транспорт. Отчет АБР содержит прогнозы международного финансового института по краткосрочному развитию экономики страны. По мнению аналитиков АБР, укрепление партнерских отношений с международными финансовыми институтами, ЕС и странами Центральной Азии будет иметь важное значение для позиционирования Грузии как экономически эффективного транзитного маршрута для энергоресурсов. "Развитие такой зеленой связанности может расширить занятость и способствовать более инклюзивному росту по всей стране", – говорится в отчете. АБР отмечает, что Грузия стремится развивать свою чистую энергетику и транспортную инфраструктуру, внедряя цифровые решения для содействия инклюзивному развитию. АБР обновил прогноз роста экономики Грузии >>"Занимая стратегическое положение с черноморскими портами и железнодорожным сообщением с Турцией, Грузия служит важным звеном Среднего коридора – мультимодального грузового маршрута, соединяющего Китайскую Народную Республику и Европейский союз (ЕС) через Центральную Азию, Кавказ и Турцию", – отмечается в отчете. При этом аналитики отмечают, что, поскольку ЕС ищет транспортные маршруты в обход России для повышения устойчивости цепочек поставок и взаимодействия с богатой ресурсами Центральной Азией, Грузия извлекает выгоду из своего стратегического положения и быстрорастущего транзитного потока. Аналитики отмечают, что усилия, предпринимаемые правительством в направлении развития инфраструктуры трассы Восток-Запад и железной дороги, а также и интегрированные торговые решения, принесут пользу сообществам вдоль транзитного маршрута, способствуя торговле и доступу к рынкам, тем самым содействуя более инклюзивному росту. Кроме того, аналитики позитивно оценили прокладку подводного электрического кабеля и оптоволоконной линии в Черном море. Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)
Грузия может получить дополнительную выгоду – АБР
АБР отмечает, что Грузия стремится развивать свою чистую энергетику и транспортную инфраструктуру
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) назвал перспективные направления для развития Грузии, среди которых цифровые сервисы, возобновляемые энергоресурсы и транспорт.
Отчет АБР содержит прогнозы международного финансового института по краткосрочному развитию экономики страны.
"В перспективе Грузия может получить дополнительные преимущества от более глубокой интеграции с развитыми экономиками, особенно в ЕС и Азии. Продолжающиеся инвестиции в устойчивый транспорт, возобновляемую энергетику и цифровые услуги помогут Грузии улучшить качество своей инфраструктуры, расширить охват и сократить углеродный след, одновременно укрепляя региональную безопасность", – отмечается в отчете АБР.
По мнению аналитиков АБР, укрепление партнерских отношений с международными финансовыми институтами, ЕС и странами Центральной Азии будет иметь важное значение для позиционирования Грузии как экономически эффективного транзитного маршрута для энергоресурсов.
"Развитие такой зеленой связанности может расширить занятость и способствовать более инклюзивному росту по всей стране", – говорится в отчете.
АБР отмечает, что Грузия стремится развивать свою чистую энергетику и транспортную инфраструктуру, внедряя цифровые решения для содействия инклюзивному развитию.
"Занимая стратегическое положение с черноморскими портами и железнодорожным сообщением с Турцией, Грузия служит важным звеном Среднего коридора – мультимодального грузового маршрута, соединяющего Китайскую Народную Республику и Европейский союз (ЕС) через Центральную Азию, Кавказ и Турцию", – отмечается в отчете.
При этом аналитики отмечают, что, поскольку ЕС ищет транспортные маршруты в обход России для повышения устойчивости цепочек поставок и взаимодействия с богатой ресурсами Центральной Азией, Грузия извлекает выгоду из своего стратегического положения и быстрорастущего транзитного потока.
"Однако Грузия сталкивается с инфраструктурными проблемами: в частности, с отсутствием припортовых железнодорожных терминалов, недостаточно используемыми железнодорожными маршрутами, фрагментированным предоставлением услуг и несогласованными тарифами", – отмечено в отчете.
Аналитики отмечают, что усилия, предпринимаемые правительством в направлении развития инфраструктуры трассы Восток-Запад и железной дороги, а также и интегрированные торговые решения, принесут пользу сообществам вдоль транзитного маршрута, способствуя торговле и доступу к рынкам, тем самым содействуя более инклюзивному росту.
Кроме того, аналитики позитивно оценили прокладку подводного электрического кабеля и оптоволоконной линии в Черном море.
"Ожидается, что эта инициатива привлечет дополнительные инвестиции и приведет энергетическую сеть Грузии в соответствие с европейскими рынками", – отмечают они.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.