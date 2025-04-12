https://sputnik-georgia.ru/20250412/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-mart-292874314.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за март

Sputnik Грузия

Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T09:01+0400

2025-04-12T09:01+0400

2025-04-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 марта 2025 года составила 6,5 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 17,9 тысячи человек на сумму 74,9 миллиона лари. В этот период лидирует динамичный портфель – как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 марта 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец марта, доля акций в динамичном портфеле составляла 49,4%, в сбалансированном – 30,8%, в консервативном – 16,3%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Пенсионеры в Грузии – новые данные >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля в размере 2,75 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа