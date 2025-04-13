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Борец из Грузии стал вторым на чемпионате Европы

Борец из Грузии стал вторым на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

Бронзовую медаль турнира в этот же день завоевал Вахтанг Лолуа (55 кг) 13.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе (77 кг) завоевал серебряную медаль на проходящем в столице Словакии Братиславе чемпионате Европы по борьбе. Столица Словакии принимает чемпионат Европы по греко-римской и вольной борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми на турнире выступили борцы вольного стиля. Сборная Грузии завоевала пять медалей. Золото на счету Гиви Мачарашвили (до 97 кг). Борцы греко-римского стиля включились в борьбу за медали 11 апреля. В финале Зоидзе уступил армянину Малхазу Амояну – 1:3. Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе >>Бронзовую медаль турнира в этот же день завоевал Вахтанг Лолуа (55 кг). В поединке за третье место 17-летний грузинский борец одержал победу над армянином Манвелом Хачатряном – 8:1. В заключительный день соревнований, 13 апреля, три грузинских борца попытаются завоевать медаль на континентальном первенстве. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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