https://sputnik-georgia.ru/20250413/gruzinskiy-basketbolist-tenerife-priznan-luchshim-igrokom-nedeli-ligi-chempionov-292889774.html

Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T16:51+0400

2025-04-13T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан игроком недели после первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Шермадини получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он также вошел в символическую пятерку лучших недели. В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот, что существенно помогло его команде одержать победу (93:89). Ответный матч состоится в Италии 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола