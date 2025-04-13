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Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Sputnik Грузия
В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T16:51+0400
2025-04-13T16:51+0400
2025-04-13T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан игроком недели после первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Шермадини получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он также вошел в символическую пятерку лучших недели. В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот, что существенно помогло его команде одержать победу (93:89). Ответный матч состоится в Италии 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинский баскетболист "Тенерифе" признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
16:51 13.04.2025 (обновлено: 16:55 13.04.2025)
В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан игроком недели после первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Шермадини получил наибольшее количество голосов болельщиков. Он также вошел в символическую пятерку лучших недели.
В матче против итальянской команды "Дертона" Шермадини набрал 19 очков, сделал пять подборов, две передачи, два перехвата и блок-шот, что существенно помогло его команде одержать победу (93:89).
Ответный матч состоится в Италии 23 апреля.