https://sputnik-georgia.ru/20250413/zavershilis-ispytaniya-volnoreza-dlya-gruzinskogo-glubokovodnogo-porta-anakliya-292892269.html

Завершились испытания волнореза для грузинского глубоководного порта Анаклия

Завершились испытания волнореза для грузинского глубоководного порта Анаклия

Sputnik Грузия

В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T23:47+0400

2025-04-13T23:47+0400

2025-04-13T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Лабораторные испытания макета волнолома в рамках работ по морской инфраструктуре и строительству глубоководного порта Анаклия на западе Грузии завершились в столице Дании Копенгагене, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. По словам Сичинава, DHI, которая проводит испытания и исследования физической модели волнолома, является одной из самых известных и авторитетных компаний в мире, специализирующейся на различных видах лабораторных испытаний в области водной инфраструктуры. DHI имеет полувековой опыт работы и в настоящее время работает в 115 странах. Сичинава отметил, что после завершения третьего, заключительного этапа испытаний ведется обработка данных. Испытания прошли в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия. Она отражает различные типы технических данных морской инфраструктуры порта Анаклия. С гидротехнической точки зрения в ходе испытаний оценивалась устойчивость 3D-модели/макета к волнам и штормам. Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия? >>Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Правительство подпишет соглашение с китайским инвестором не позднее лета 2025 года. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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