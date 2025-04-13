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Завершились испытания волнореза для грузинского глубоководного порта Анаклия
Завершились испытания волнореза для грузинского глубоководного порта Анаклия
Sputnik Грузия
В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T23:47+0400
2025-04-13T23:47+0400
2025-04-13T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Лабораторные испытания макета волнолома в рамках работ по морской инфраструктуре и строительству глубоководного порта Анаклия на западе Грузии завершились в столице Дании Копенгагене, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. По словам Сичинава, DHI, которая проводит испытания и исследования физической модели волнолома, является одной из самых известных и авторитетных компаний в мире, специализирующейся на различных видах лабораторных испытаний в области водной инфраструктуры. DHI имеет полувековой опыт работы и в настоящее время работает в 115 странах. Сичинава отметил, что после завершения третьего, заключительного этапа испытаний ведется обработка данных. Испытания прошли в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия. Она отражает различные типы технических данных морской инфраструктуры порта Анаклия. С гидротехнической точки зрения в ходе испытаний оценивалась устойчивость 3D-модели/макета к волнам и штормам. Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия? >>Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Правительство подпишет соглашение с китайским инвестором не позднее лета 2025 года. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, грузия, анаклия, дания, порт анаклия
Завершились испытания волнореза для грузинского глубоководного порта Анаклия
В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Лабораторные испытания макета волнолома в рамках работ по морской инфраструктуре и строительству глубоководного порта Анаклия на западе Грузии завершились в столице Дании Копенгагене, сообщило министерство экономики и устойчивого развития.
Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза.
"Тестированием, которое проводились в несколько этапов, прошла проверка устойчивости скалированной модели волнолома к волне. В рамках строительства морской инфраструктуры (волнореза) морского порта Анаклия завершен финальный этап гидродинамического исследования на основе итогового 3D-тестирования, проведенного DHI", – заявил директор компании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава.
По словам Сичинава, DHI, которая проводит испытания и исследования физической модели волнолома, является одной из самых известных и авторитетных компаний в мире, специализирующейся на различных видах лабораторных испытаний в области водной инфраструктуры.
DHI имеет полувековой опыт работы и в настоящее время работает в 115 странах.
Сичинава отметил, что после завершения третьего, заключительного этапа испытаний ведется обработка данных.
"В ближайшее время для проектирования будет доступна модель, которая будет построена в порту Анаклия, данные о гидродинамике и технической устойчивости которой будут основаны на исследованиях, проведенных DHI за последние несколько месяцев", — сказал директора компании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава.
Испытания прошли в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul.
В лаборатории компании DHI в Копенгагене была создана масштабная 3D-модель волнолома, который будет построен в порту Анаклия. Она отражает различные типы технических данных морской инфраструктуры порта Анаклия.
С гидротехнической точки зрения в ходе испытаний оценивалась устойчивость 3D-модели/макета к волнам и штормам.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Правительство подпишет соглашение с китайским инвестором не позднее лета 2025 года.
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.