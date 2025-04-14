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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси задержаны четыре человека
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси задержаны четыре человека
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T19:54+0400
2025-04-14T19:54+0400
2025-04-14T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Четверо человек задержаны полицией в разных районах Тбилиси за наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания произошли в Глдани-Надзаладевском, Дидубе-Чугуретском, Исани-Самгорском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных от 33 до 52 лет. Двое мужчин были судимы в прошлом, один из них – условно. В результате личного досмотра и обыска в автомобилях обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудниками правоохранительных органов в указанных задержанными местах изъяты наркотические средства (альфа-ПВП, метадон и бупренорфин), предназначенные для сбыта. Следствие ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране, и изменение сроков уголовного и административного наказания. Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти >>Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: в Тбилиси задержаны четыре человека
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Четверо человек задержаны полицией в разных районах Тбилиси за наркопреступления, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержания произошли в Глдани-Надзаладевском, Дидубе-Чугуретском, Исани-Самгорском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных от 33 до 52 лет. Двое мужчин были судимы в прошлом, один из них – условно.
В результате личного досмотра и обыска в автомобилях обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудниками правоохранительных органов в указанных задержанными местах изъяты наркотические средства (альфа-ПВП, метадон и бупренорфин), предназначенные для сбыта.
Следствие ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране, и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.