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Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти

Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти

Sputnik Грузия

В Тбилиси полиция задержала наркозакладчика, который успел разложить наркотики на пяти локациях 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T18:48+0400

2025-04-11T18:48+0400

2025-04-11T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 17 марта по 8 апреля 2025 года задержала 59 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы, говорится в материалах МВД Грузии. Наряду с гражданами Грузии за преступления задержаны также граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины и Беларуси. О последнем задержании трех граждан Грузии в регионе Кахети МВД Грузии сообщило 11 апреля. Их обвиняют в выращивании в регионе конопли. Запрещенное растение обнаружили в домах и теплицах задержанных. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы. Граждане Грузии и Азербайджана задержаны за наркопреступления в Тбилиси >>Накануне в Тбилиси полиция задержала наркозакладчика, который успел разложить наркотики на пяти локациях, откуда по его указанию полицией был изъято наркотическое вещество "клефедрон". Продажа наркотиков осуществлялась через одну из соцсетей. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Героин в особо крупном размере – в Грузии задержаны наркореализаторы >>Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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