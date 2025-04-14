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Гражданин Великобритании обвиняется в распространении наркотиков в Грузии

Гражданин Великобритании обвиняется в распространении наркотиков в Грузии

Sputnik Грузия

Согласно обвинению, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T12:52+0400

2025-04-14T12:52+0400

2025-04-14T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция Мцхета-Мтианети задержала 37-летнего гражданина Великобритании за незаконное приобретение, хранение и выращивание наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Сотрудники полиции в ходе обыска в доме иностранца изъяли крупную партию наркотиков и электронные весы в качестве вещественных доказательств. Кроме того, из теплицы задержанного было изъято 13 корней каннабиса. Расследование ведется по трем статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов", "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества" и "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров". Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти >>За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет. Сотрудники полиции в период с 17 марта по 8 апреля 2025 года задержала 59 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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