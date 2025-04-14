https://sputnik-georgia.ru/20250414/grazhdanin-velikobritanii-obvinyaetsya-v-rasprostranenii-narkotikov-v-gruzii-292892464.html
Гражданин Великобритании обвиняется в распространении наркотиков в Грузии
Гражданин Великобритании обвиняется в распространении наркотиков в Грузии
Sputnik Грузия
Согласно обвинению, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T12:52+0400
2025-04-14T12:52+0400
2025-04-14T12:52+0400
новости
грузия
происшествия
великобритания
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613595_231:581:2837:2047_1920x0_80_0_0_99479aceb7b6cd975c0ca1cb92b354d4.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция Мцхета-Мтианети задержала 37-летнего гражданина Великобритании за незаконное приобретение, хранение и выращивание наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Сотрудники полиции в ходе обыска в доме иностранца изъяли крупную партию наркотиков и электронные весы в качестве вещественных доказательств. Кроме того, из теплицы задержанного было изъято 13 корней каннабиса. Расследование ведется по трем статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов", "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества" и "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров". Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти >>За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет. Сотрудники полиции в период с 17 марта по 8 апреля 2025 года задержала 59 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613595_419:571:2387:2047_1920x0_80_0_0_2905cdd55c52d7a9016563dafe457ece.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, великобритания, мвд грузии, наркопреступления в грузии
новости, грузия, происшествия, великобритания, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Гражданин Великобритании обвиняется в распространении наркотиков в Грузии
Согласно обвинению, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция Мцхета-Мтианети задержала 37-летнего гражданина Великобритании за незаконное приобретение, хранение и выращивание наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Сотрудники полиции в ходе обыска в доме иностранца изъяли крупную партию наркотиков и электронные весы в качестве вещественных доказательств. Кроме того, из теплицы задержанного было изъято 13 корней каннабиса.
Расследование ведется по трем статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов", "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества" и "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".
За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 11 лет.
Сотрудники полиции в период с 17 марта по 8 апреля 2025 года задержала 59 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы.