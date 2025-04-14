https://sputnik-georgia.ru/20250414/papuashvili-nekotorye-sily-na-zapade-gotovy-voyti-v-gruziyu-na-tankakh-292903131.html

Папуашвили: некоторые силы на Западе готовы войти в Грузию "на танках"

Папуашвили: некоторые силы на Западе готовы войти в Грузию "на танках"

Sputnik Грузия

Некоторым политикам, особенно в Восточной Европе, здравый смысл не помешает принять такое решение, заявил спикер 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T23:20+0400

2025-04-14T23:20+0400

2025-04-14T23:47+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

пасе

сша

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589401_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8815b26debca8827e65559272a83c7aa.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Определенные силы на Западе, если бы у них была такая возможность, вошли бы в Грузию на танках, оправдывая это восстановлением демократии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернуться на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По его словам, некоторым политикам, особенно в Восточной Европе, здравый смысл не помешает принять такое решение. Как отметил спикер парламента, если раньше враг заходил в Грузию на танках и с оружием, то теперь использует санкции. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, пасе, сша, украина