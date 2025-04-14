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Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией – Песков

Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией – Песков

Sputnik Грузия

Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, заявил замглавы МИД РФ 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T17:51+0400

2025-04-14T17:51+0400

2025-04-14T18:02+0400

россия

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грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.Со своей стороны председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что восстановлению отношений Грузии и РФ мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии."Как только мы увидим шаги по снятию барьера, конечно же, восстановление отношений будет возможным. Всем хорошо известно, что это за барьер, который мешает восстановлению отношений между Грузией и Россией. Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос – это оккупация грузинских территорий", – заявил Папуашвили на брифинге.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Грузия придерживается мирного развития отношений с Россией – премьер >>На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, дмитрий песков, шалва папуашвили, григорий карасин, мид россии, грузино-российские отношения, грузия