https://sputnik-georgia.ru/20250411/gruziya-priderzhivaetsya-mirnogo-razvitiya-otnosheniy-s-rossiey---premer-292869459.html

Грузия придерживается мирного развития отношений с Россией - премьер

Грузия придерживается мирного развития отношений с Россией - премьер

Sputnik Грузия

У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, но, в то же время, власти проводят интенсивную экономическую политику и поддерживают торговое партнерство... 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T17:43+0400

2025-04-11T17:43+0400

2025-04-11T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Власти Грузии придерживаются мирного и прагматичного видения развития отношений с Российской Федерацией, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительстве сделал, выступая с речью на панельной дискуссии, проходившей в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции. Кобахидзе принимает участие в форуме вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Как отметил глава грузинского правительства, в экономическом плане страна развивается довольно успешно. "Если взять данные за 2021 год, то средний экономический рост с 2021 года составляет 9,4%, что является высоким показателем не только для региона, но и для Европы. Это ключевой вопрос нашей политики, мы на этом концентрируем внимание", - подчеркнул Кобахидзе. При этом как отметил премьер, формат мира углубляется во всем регионе. Именно поэтому, по словам Кобахидзе, у Грузии есть мирное видение развития отношений с Россией и следуют прагматичному видению. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта. В Грузии отреагировали на заявление президента Финляндии об отношениях с Россией >>На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты". В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, россия, грузино-российские отношения