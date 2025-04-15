https://sputnik-georgia.ru/20250415/agentstvo-prodovolstviya-gruzii-aktivno-proveryaet-proizvoditeley-yaits-v-kanun-paskhi-292908118.html

Агентство продовольствия Грузии активно проверяет производителей яиц в канун Пасхи

Агентство продовольствия Грузии активно проверяет производителей яиц в канун Пасхи

Sputnik Грузия

В 2025 году православные празднуют Пасху 20 апреля 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T16:58+0400

2025-04-15T16:58+0400

2025-04-15T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии активно проверяют качество куриных яиц и кондитерских изделий в преддверии Пасхи, сообщили в ведомстве. В этом году проверки были проведены у 41 производителя яиц. Один предприниматель был оштрафован за отсутствие регистрации. В то же время на кондитерских фабриках было проведено 175 проверок. Выявлено 10 нарушений, в связи с чем приняты меры, предусмотренные законодательством. В ходе проверок уделяется внимание соблюдению санитарно-гигиенических норм в процессе производства, условиям и срокам хранения пищевых продуктов, а также правилам предоставления потребителям информации о продуктах. Как празднуют православную Пасху 2025: традиции, обычаи и приметы>>Национальное агентство продовольствия призывает население не приобретать яйца и продукты питания повышенного риска – мясо, рыбу, молочную продукцию в торговых точках, где не соблюдаются санитарные нормы и условия реализации. В случае выявления нарушений граждане могут сообщить о них по номеру горячей линии — 15 01. Главный христианский праздник Светлое Воскресение Христово, или Пасху, в 2025 году православные празднуют 20 апреля. В преддверии праздника жители страны традиционно красят яйца корешками марены, по-грузински "эндро".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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