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https://sputnik-georgia.ru/20250415/parlament-gruzii-v-pervom-chtenii-prinyal-zakonoproekt-o-razdele-ministerstv-292914718.html
Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о разделе министерств
Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о разделе министерств
Sputnik Грузия
Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T23:51+0400
2025-04-15T23:51+0400
грузия
экономика
новости
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
кахи бекаури
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в 11 законов о разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два отдельных ведомства. В компетенцию министерства инфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое. Что касается министерства регионального развития, то оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов и контролем других юридических лиц публичного права, входящих в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры. В Грузии будет два новых министерства – кто чем займется? &gt;&gt;Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета. Между тем сразу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе будет иметь право назначить новых министров.Министром регионального развития станет вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури, а действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе займет пост министра инфраструктуры. После принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств. На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, кахи бекаури
грузия, экономика, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, кахи бекаури

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о разделе министерств

23:51 15.04.2025
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в 11 законов о разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
В компетенцию министерства инфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое.
Что касается министерства регионального развития, то оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов и контролем других юридических лиц публичного права, входящих в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры.
В Грузии будет два новых министерства – кто чем займется? >>
Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета. Между тем сразу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе будет иметь право назначить новых министров.
Министром регионального развития станет вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури, а действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе займет пост министра инфраструктуры.
После принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.
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