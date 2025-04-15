https://sputnik-georgia.ru/20250415/parlament-gruzii-v-pervom-chtenii-prinyal-zakonoproekt-o-razdele-ministerstv-292914718.html

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о разделе министерств

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о разделе министерств

Sputnik Грузия

Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T23:51+0400

2025-04-15T23:51+0400

2025-04-15T23:51+0400

грузия

экономика

новости

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

кахи бекаури

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в 11 законов о разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два отдельных ведомства. В компетенцию министерства инфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое. Что касается министерства регионального развития, то оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов и контролем других юридических лиц публичного права, входящих в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры. В Грузии будет два новых министерства – кто чем займется? >>Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета. Между тем сразу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе будет иметь право назначить новых министров.Министром регионального развития станет вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури, а действующий министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе займет пост министра инфраструктуры. После принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств. На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, кахи бекаури