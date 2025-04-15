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Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект по контролю за финансированием НПО

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект по контролю за финансированием НПО

Sputnik Грузия

Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T22:36+0400

2025-04-15T22:36+0400

2025-04-15T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О политических объединениях граждан" и исходящих законопроектов, которые окончательно исключат возможность иностранного финансирования партий и получение не контролируемых государством грантов. В настоящее время партии имели право получать в виде пожертвований на организацию различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе зарегистрированных за рубежом, то новые поправки полностью исключают подобную возможность. Кроме того, согласно поправкам в закон "О грантах", также принятых в первом чтении, грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. В Грузии закрывают источники неконтролируемого иностранного финансирования >>Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны. Соискатели гранта должны представить соглашение, при этом соглашение не является гарантией получения согласия на грант. Исключения составят лишь спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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