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Посол рассказал о значимости визита президента Грузии в Азербайджан
Посол рассказал о значимости визита президента Грузии в Азербайджан
Sputnik Грузия
Это первый официальный зарубежный визит Михаила Кавелашвили, избранного президентом Грузии в декабре 2024 года 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T13:57+0400
2025-04-15T13:57+0400
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ильхам алиев
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Азербайджан будет способствовать укреплению отношений между двумя странами и переведет их на новый уровень, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Кавелашвили во вторник прибыл с первым официальным визитом в ранге президента в Азербайджан. В рамках двухдневного визита президент Грузии проведет встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, с премьер-министром Али Асадовым, а также со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой. По словам дипломата, в рамках визита главы грузинского государства в Азербайджан также будут рассмотрены экономически важные вопросы, которые стоят на повестке дня между двумя странами. "Речь идет о тех мегапроектах, которые связаны с возобновляемыми источниками энергии, увеличением транспортного потенциала, привлечением инвестиций, увеличением товарооборота и другие важные детали, которые выведут отношения наших стран на новый уровень. Думаю, что визит президента будет способствовать укреплению отношений между странами", – отметил Патарадзе. Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции>>В состав грузинской делегации по главе с президентом входят заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и депутаты парламента Грузии Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев. Визит завершится 16 апреля. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, михаил кавелашвили, зураб патарадзе, ильхам алиев
грузия, политика, новости, азербайджан, михаил кавелашвили, зураб патарадзе, ильхам алиев
Посол рассказал о значимости визита президента Грузии в Азербайджан
13:57 15.04.2025 (обновлено: 14:24 15.04.2025)
Это первый официальный зарубежный визит Михаила Кавелашвили, избранного президентом Грузии в декабре 2024 года
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Азербайджан будет способствовать укреплению отношений между двумя странами и переведет их на новый уровень, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.
Кавелашвили во вторник прибыл с первым официальным визитом в ранге президента в Азербайджан. В рамках двухдневного визита президент Грузии проведет встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, с премьер-министром Али Асадовым, а также со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.
"Будет рассмотрен целый ряд двусторонних вопросов, которые стоят на повестке дня между странами, а также вопросы региональной безопасности и, безусловно, культурно-гуманитарное направление", – заявил Патаридзе журналистам.
По словам дипломата, в рамках визита главы грузинского государства в Азербайджан также будут рассмотрены экономически важные вопросы, которые стоят на повестке дня между двумя странами.
"Речь идет о тех мегапроектах, которые связаны с возобновляемыми источниками энергии, увеличением транспортного потенциала, привлечением инвестиций, увеличением товарооборота и другие важные детали, которые выведут отношения наших стран на новый уровень. Думаю, что визит президента будет способствовать укреплению отношений между странами", – отметил Патарадзе.
В состав грузинской делегации по главе с президентом входят заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и депутаты парламента Грузии Гиви Миканадзе, Заур Даргали и Савалан Мирзоев. Визит завершится 16 апреля.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.