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Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ привлечет в Грузию других инвесторов – вице-премьер
Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ привлечет в Грузию других инвесторов – вице-премьер
Sputnik Грузия
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузии составляет около 6% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, заявил вице-премьер 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T23:15+0400
2025-04-15T23:15+0400
2025-04-15T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Решение арабской девелоперской компании вложить в Грузию 6 миллиардов долларов, повысит международную узнаваемость страны, а также станет поощрительным посланием для других инвесторов, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на экономическом форуме, где обсуждались инвестиционная политика Грузии и новые возможности. Инвестиция арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills в 6 млрд долларов будет распределена на шесть лет и станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Как заявил Давиташвили, в период с 2022 по 2024 год Грузия получила более 5 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. По его словам, объем прямых иностранных инвестиций составляет около 6% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, среди стран с экономикой, аналогичной Грузии. Иностранные инвестиции Амбициозная цель правительства Грузии – привлечь 9 миллиардов евро инвестиций в экономику страны к 2028 году. Важную роль в ее достижении сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов. Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов. Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки, и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, оаэ, леван давиташвили, инвестиции
экономика, грузия, новости, оаэ, леван давиташвили, инвестиции
Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ привлечет в Грузию других инвесторов – вице-премьер
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузии составляет около 6% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Решение арабской девелоперской компании вложить в Грузию 6 миллиардов долларов, повысит международную узнаваемость страны, а также станет поощрительным посланием для других инвесторов, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на экономическом форуме, где обсуждались инвестиционная политика Грузии и новые возможности.
Инвестиция арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills в 6 млрд долларов будет распределена на шесть лет и станет крупнейшим вложением в истории Грузии.
"Emaar – очень известная компания, узнаваемый бренд, имя, а также опытный партнер. Я думаю, что ее выход на грузинский рынок подстегнет весь сектор и внедрит новые стандарты, что, я думаю, в какой-то степени поможет и другим представителям отрасли", – заявил Давиташвили.
Как заявил Давиташвили, в период с 2022 по 2024 год Грузия получила более 5 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций.
По его словам, объем прямых иностранных инвестиций составляет около 6% от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, среди стран с экономикой, аналогичной Грузии.
Амбициозная цель правительства Грузии – привлечь 9 миллиардов евро инвестиций в экономику страны к 2028 году. Важную роль в ее достижении сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов.
Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом.
В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.
Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills
В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии.
На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки, и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта.
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.