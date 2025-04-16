https://sputnik-georgia.ru/20250416/gotovitsya-li-oppozitsiya-k-mestnym-vyboram-v-gruzii-292922752.html

Готовится ли оппозиция к местным выборам в Грузии?

Готовится ли оппозиция к местным выборам в Грузии?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Половина оппозиционных партий всерьез думает об участии в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью... 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T16:50+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Половина оппозиционных партий всерьез думает об участии в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью 2025 года, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия в эфире телеканала "ТВ Пирвели".Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии. Мелия пояснил, что многие в оппозиции до сих пор не дают ответа на вопрос: если ничего не изменится, пойдут ли они на местные выборы? По его словам, в апреле все очень хорошо почувствовали и увидели цену парламентского бойкота, какое большое преимущество теперь имеет грузинский народ в этой неравной борьбе. При этом Мелия считает, что оппозиции следует усвоить опыт 2020-2021 годов как урок. Главной интригой выборов в органы местного самоуправления 2021 года было: сможет ли "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей? Согласно соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года, если бы правящая партия не набрала на местных выборах в пропорциональной части более 43% голосов, она должна была назначить досрочные парламентские выборы. Таким образом, местные выборы превратились в своего рода референдум. "Грузинская мечта" в результате смогла получить более 46,7% голосов и объявила вопрос о назначении досрочных парламентских выборов закрытым. "Коалиция за перемены" – в числе трех оппозиционных партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Все эти партии в правящей партии называют "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением". Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Изучение грузинского языка станет обязательным в вузах Грузии>>Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, батуми, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи