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Пострадавший на акции протеста полицейский в Тбилиси ослеп

Пострадавший на акции протеста полицейский в Тбилиси ослеп

Sputnik Грузия

Несмотря на активное лечение, пострадавшему на митинге в Тбилиси полицейскому не смогли сохранить зрение 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T13:52+0400

2025-04-16T13:52+0400

2025-04-16T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Полицейский, пострадавший во время акции протеста 29 ноября в Тбилиси, потерял зрение, информацию распространил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД. По информации МВД, участники акции 29 ноября бросили в полицейского тупым предметом. Полицейский перенес несколько операций в Грузии и Турции, но, учитывая тяжесть повреждений, сохранить зрение ему так и не удалось. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Убийцу первой женщины-трансгендера в Грузии приговорили к высшей мере наказания>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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