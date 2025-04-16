https://sputnik-georgia.ru/20250416/ubiytsu-pervoy-zhenschiny-transgendera-v-gruzii-prigovorili-k-vysshey-mere-nakazaniya-292919550.html

Убийцу первой женщины-трансгендера в Грузии приговорили к высшей мере наказания

Убийцу первой женщины-трансгендера в Грузии приговорили к высшей мере наказания

Sputnik Грузия

Сторона защиты пыталась доказать невменяемость Беки Джаиани 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T12:51+0400

2025-04-16T12:51+0400

2025-04-16T13:03+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Беку Джаиани виновным в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии Кесарии Абрамидзе в сентябре 2024 года и приговорил его к высшей мере наказания, предусмотренной Уголовным кодексом страны – бессрочному заключению. Официально Джаиани признали виновным в в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку, а также в насилии, совершенном на почве неприязни по признаку гендерной идентичности. На суде Джаиани признал вину в убийстве, однако отрицал его жестокость и совершение преступления на почве ненависти, также он отрицал и систематическое насилие над Абрамидзе. Сторона защиты пыталась доказать его невменяемость, но экспертиза опровергла это утверждение. Дело Кесарии Абрамидзе Кесария Абрамидзе была обнаружена мертвой в своей квартире в районе Диди Дигоми 18 сентября 2024 года. Первым подозреваемым стал Бека Джаиани, фотографии которого она опубликовала в одной из своих соцсетей. Как установило расследования, Джаиани заранее спланировал убийство и день совершения преступления приобрел – орудие убийства нож в одном из магазинов и связался с Абрамидзе с просьбой о встрече. Обвиняемого в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси проверили на вменяемость>>Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети подтверждающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. После он приехал к Абрамидзе домой и, на почве спора, сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ей ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на следующий день на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории. Высшая мера наказания в Грузии Бессрочное заключение предполагает пожизненное пребывание заключенного в тюрьме. Если же осужденный просидел в тюрьме 20 лет и успешно прошел утвержденную министром юстиции программу подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному заключению, суд правомочен условно освободить его от дальнейшего отбывания наказания с испытательным сроком. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, кесария абрамидзе, тбилисский городской суд, тбилиси