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День независимости Грузии отметят в 22 странах мира
День независимости Грузии отметят в 22 странах мира
Sputnik Грузия
На мероприятия в честь Дня независимости Грузии, запланированные за рубежом, выделено более 5 миллионов лари 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии, пройдут приблизительно в 22 странах мира, заявил замминистра культуры Грузии Бека Давитулиани. Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии 26 мая, согласно постановлению правительства, в этом году пройдут не на проспекте Руставели в Тбилиси, а в Александровском саду, на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. По его словам, в общей сложности на мероприятия, запланированные за рубежом, выделено более 5 миллионов лари (1,8 млн долларов). Традиционная выставка военной техники на проспекте Шота Руставели в Тбилиси в этом году проводиться не будет. День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели>>Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шота руставели, ноэ жордания, тбилиси
грузия, новости, общество, шота руставели, ноэ жордания, тбилиси
День независимости Грузии отметят в 22 странах мира
14:55 17.04.2025 (обновлено: 15:01 17.04.2025)
На мероприятия в честь Дня независимости Грузии, запланированные за рубежом, выделено более 5 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии, пройдут приблизительно в 22 странах мира, заявил замминистра культуры Грузии Бека Давитулиани.
Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии 26 мая, согласно постановлению правительства, в этом году пройдут не на проспекте Руставели в Тбилиси, а в Александровском саду, на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории.
"Примерно в 22 странах при поддержке министерства культуры будут проведены масштабные мероприятия, посвященные Дню независимости", – заявил Давитулиани.
По его словам, в общей сложности на мероприятия, запланированные за рубежом, выделено более 5 миллионов лари (1,8 млн долларов).
"Я думаю, что в этом году мы будем очень достойно и широко представлены на международной арене", – отметил Давитулиани.
Традиционная выставка военной техники на проспекте Шота Руставели в Тбилиси в этом году проводиться не будет.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.