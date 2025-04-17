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Хабиб Нурмагомедов: Махачев не заинтересован в бое с Топурия

Хабиб Нурмагомедов: Махачев не заинтересован в бое с Топурия

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Боец UFC Ислам Махачев на данном этапе не заинтересован в бое с грузином Ильей Топурия, рассказал легенда UFC, тренер Хабиб... 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Боец UFC Ислам Махачев на данном этапе не заинтересован в бое с грузином Ильей Топурия, рассказал легенда UFC, тренер Хабиб Нурмагомедов журналистам. В начале года Илья Топурия принял решение покинуть полулегкий вес (65 кг) и перейти в легкий (70 кг). Непобежденный грузин (16:0) отказался от своего чемпионского пояса в тяжелом весе, который несколько дней назад завоевал Александр Волкановски. Ранее Топурия заявил в нескольких интервью, что хочет сразиться за чемпионский пояс в легком весе и готов встретиться с Махачевым этим летом. Нурмагомедов подчеркнул, что Махачев хочет провести бои, которые определят его историю в UFC.Когда ты меняешь весовую категорию и поднимаешься выше, то должен заслужить право на соответствующий бой, отметил он.Улица грузинского чемпиона UFC Ильи Топурия открылась в испанском Толедо>>Что касается Махачева, то он провел 28 боев по смешанным единоборствам, одержав победу в 27 из них. Ислам Махачев завоевал пояс в легком весе в бою с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года, а затем защитил его четыре раза. Титул чемпиона UFC Илья Топурия завоевал в феврале 2024 года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября того же года впервые в карьере защитил титул.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, илья топурия, ufc