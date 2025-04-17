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Хабиб Нурмагомедов: Махачев не заинтересован в бое с Топурия
Хабиб Нурмагомедов: Махачев не заинтересован в бое с Топурия
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Боец UFC Ислам Махачев на данном этапе не заинтересован в бое с грузином Ильей Топурия, рассказал легенда UFC, тренер Хабиб... 17.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Боец UFC Ислам Махачев на данном этапе не заинтересован в бое с грузином Ильей Топурия, рассказал легенда UFC, тренер Хабиб Нурмагомедов журналистам. В начале года Илья Топурия принял решение покинуть полулегкий вес (65 кг) и перейти в легкий (70 кг). Непобежденный грузин (16:0) отказался от своего чемпионского пояса в тяжелом весе, который несколько дней назад завоевал Александр Волкановски. Ранее Топурия заявил в нескольких интервью, что хочет сразиться за чемпионский пояс в легком весе и готов встретиться с Махачевым этим летом. Нурмагомедов подчеркнул, что Махачев хочет провести бои, которые определят его историю в UFC.Когда ты меняешь весовую категорию и поднимаешься выше, то должен заслужить право на соответствующий бой, отметил он.Улица грузинского чемпиона UFC Ильи Топурия открылась в испанском Толедо>>Что касается Махачева, то он провел 28 боев по смешанным единоборствам, одержав победу в 27 из них. Ислам Махачев завоевал пояс в легком весе в бою с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года, а затем защитил его четыре раза. Титул чемпиона UFC Илья Топурия завоевал в феврале 2024 года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября того же года впервые в карьере защитил титул.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, илья топурия, ufc
спорт, в мире, новости, илья топурия, ufc
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Боец UFC Ислам Махачев на данном этапе не заинтересован в бое с грузином Ильей Топурия, рассказал легенда UFC, тренер Хабиб Нурмагомедов журналистам.
В начале года Илья Топурия принял решение покинуть полулегкий вес (65 кг) и перейти в легкий (70 кг). Непобежденный грузин (16:0) отказался от своего чемпионского пояса в тяжелом весе, который несколько дней назад завоевал Александр Волкановски. Ранее Топурия заявил в нескольких интервью, что хочет сразиться за чемпионский пояс в легком весе и готов встретиться с Махачевым этим летом.
"Представьте, что Ислам побеждает Топурия. Затем Топурия снова выходит на бой и проигрывает. Что происходит? Что Ислам победил бойца, который, по сути, ничего не добился в легком весе. Это ничего не добавит к наследию Ислама Махачева", – сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов подчеркнул, что Махачев хочет провести бои, которые определят его историю в UFC.
"У Ислама осталось не так много времени. Ему скоро будет 34. Топурия? Волконовски? Ислам этого не хочет. Он хочет достойных вызовов. Боев с людьми, которые зарекомендовали себя в этом дивизионе. Ничего личного", – отметил Нурмагомедов.
Когда ты меняешь весовую категорию и поднимаешься выше, то должен заслужить право на соответствующий бой, отметил он.
Что касается Махачева, то он провел 28 боев по смешанным единоборствам, одержав победу в 27 из них. Ислам Махачев завоевал пояс в легком весе в бою с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года, а затем защитил его четыре раза.
Титул чемпиона UFC Илья Топурия завоевал в феврале 2024 года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября того же года впервые в карьере защитил титул.