https://sputnik-georgia.ru/20250417/rossiya-gotova-k-vosstanovleniyu-dipotnosheniy-s-gruziey--zakharova-292938192.html

Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией – Захарова

Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией – Захарова

Sputnik Грузия

И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, заявила представитель МИД РФ 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T16:04+0400

2025-04-17T16:04+0400

2025-04-17T16:29+0400

россия

грузия

политика

мария захарова

шалва папуашвили

мид россии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 17 апр – Sputnik. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. "И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", – добавила она. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что восстановлению отношений Грузии и РФ мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Грузия придерживается мирного развития отношений с Россией – премьер >>На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, мария захарова, шалва папуашвили, мид россии, грузино-российские отношения