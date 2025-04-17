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Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией – Захарова
Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией – Захарова
Sputnik Грузия
И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, заявила представитель МИД РФ 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T16:04+0400
2025-04-17T16:04+0400
2025-04-17T16:29+0400
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политика
мария захарова
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мид россии
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 17 апр – Sputnik. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. "И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", – добавила она. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что восстановлению отношений Грузии и РФ мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Грузия придерживается мирного развития отношений с Россией – премьер >>На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, политика, мария захарова, шалва папуашвили, мид россии, грузино-российские отношения
россия, грузия, политика, мария захарова, шалва папуашвили, мид россии, грузино-российские отношения
Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией – Захарова
16:04 17.04.2025 (обновлено: 16:29 17.04.2025)
И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, заявила представитель МИД РФ
ТБИЛИСИ, 17 апр – Sputnik. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", – сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.
"И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами", – добавила она.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что восстановлению отношений Грузии и РФ мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии.
"Как только мы увидим шаги по снятию барьера, конечно же, восстановление отношений будет возможным. Всем хорошо известно, что это за барьер, который мешает восстановлению отношений между Грузией и Россией. Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос – это оккупация грузинских территорий", – заявил Папуашвили на брифинге в понедельник.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.