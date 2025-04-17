https://sputnik-georgia.ru/20250417/vstrecha-zamglav-mid-gruzii-armenii-i-azerbaydzhana-proydet-v-tbilisi-292932374.html

Встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси

Встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси

Sputnik Грузия

Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному договору 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T10:43+0400

2025-04-17T10:43+0400

2025-04-17T10:46+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5eb8cf4fd2f1aa19e5452749b37d649.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трехсторонние переговоры по региональному сотрудничеству с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана пройдут в четверг в Тбилиси, сообщили в МИД Армении. МИД Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Грузинская сторона неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров. Грузия приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном>>В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили