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Встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси
Встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси
Sputnik Грузия
Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному договору 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трехсторонние переговоры по региональному сотрудничеству с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана пройдут в четверг в Тбилиси, сообщили в МИД Армении. МИД Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Грузинская сторона неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров. Грузия приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном>>В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили
Встреча замглав МИД Грузии, Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси
10:43 17.04.2025 (обновлено: 10:46 17.04.2025)
Армения и Азербайджан завершили переговоры по мирному договору
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трехсторонние переговоры по региональному сотрудничеству с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана пройдут в четверг в Тбилиси, сообщили в МИД Армении.
МИД Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Грузинская сторона неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров.
В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.