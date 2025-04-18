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ЕС становится похожим на СССР – депутат парламента Грузии

ЕС становится похожим на СССР – депутат парламента Грузии

Sputnik Грузия

С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до... 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T19:19+0400

2025-04-18T19:19+0400

2025-04-18T19:59+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Евросоюз все больше и больше напоминает Советский Союз, ярким примером этого является то, как ЕС пытается шантажировать страны, заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили. ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк. По информации редактора "Радио Свобода"*, на прошлой неделе состоялась первая встреча представителей трех институтов ЕС (Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС) по законодательству для того, чтобы достичь соглашения о приостановке безвиза во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Если все пройдет успешно, новое законодательство должно вступить в силу в начале осени, сказано в статье. В законопроекте говорится, что механизм приостановления может быть задействован в случаях "серьезных нарушений прав человека" или "серьезных нарушений международного права и стандартов, включая законодательство в области прав человека и несоблюдение решений и постановлений международных судов". Нынешний механизм приостановления действия безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС. Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС >>До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда для южнотихоокеанского государства Вануату, отметил Йозвяк. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния". ЕС считает, что этот закон подрывает основные права населения Грузии.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, брюссель, совет ес, европарламент, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?