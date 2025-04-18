https://sputnik-georgia.ru/20250418/glava-parlamenta-gruzii-nazval-politicheskim-shantazhom-vozmozhnost-priostanovki-bezviza-s-es-292945691.html

Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС

Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС

Sputnik Грузия

По данным СМИ, Евросоюз в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T12:58+0400

2025-04-18T12:58+0400

2025-04-18T13:38+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

совет ес

европарламент

брюссель

тбилиси

германия

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нет оснований для приостановки безвизового режима Евросоюза для Грузии, а намерение ЕС усилить механизм приостановки действия безвиза – лишь инструмент политического давления и шантажа в руках брюссельской бюрократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк. "Я не ожидаю какого-либо негативного решения относительно приостановки безвизового режима. Однако это очень правильный акцент, чтобы понять, куда смотрит евробюрократия. Это касается 61 страны и является инструментом политического давления и шантажа", – заявил он. Премьер Грузии прокомментировал возможное ужесточение визовой политики ЕС>>По словам главы парламента, похоже, что часть брюссельской бюрократии сегодня хочет иметь рычаги влияния на другие страны. По мнению Папуашвили, на это также следует посмотреть с очень рациональной точки зрения. При этом Папуашвили напомнил об интервью посла Германии в Грузии Петера Фишера, в котором тот заявил, что никто не хочет наказать грузинский народ и что безвизовый режим – это большая привилегия. Безвизовый режим, по словам главы парламента, означает то, что грузинские туристы едут в Германию, Францию, тратят там деньги и вносят свой вклад в экономику этих стран. "Сегодня рост экономики ЕС составляет 1%, а Грузии – 10%, и это потому, что экономически мы правильно думаем. Если закроют визы, и туриста, который тратит деньги в этой стране, не пустят, то и этого не будет", – добавил он. Грузинскому народу, по словам Папуашвили, следует задуматься над тем, что это также является попыткой сыграть на эмоциях людей. По информации Йозвяка, на прошлой неделе состоялась первая встреча представителей трех институтов ЕС (Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС) по законодательству для того, чтобы достичь соглашения о приостановке безвиза во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Если все пройдет успешно, новое законодательство должно вступить в силу в начале осени, сказано в статье. В законопроекте говорится, что механизм приостановления может быть задействован в случаях "серьезных нарушений прав человека" или "серьезных нарушений международного права и стандартов, включая законодательство в области прав человека и несоблюдение решений и постановлений международных судов". Безвизу с ЕС ничего не угрожает – премьер Грузии>>Нынешний механизм приостановления действия безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС. До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату, отметил Йозвяк. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, шалва папуашвили, совет ес, европарламент, брюссель, тбилиси, германия, грузия - евросоюз, евросоюз