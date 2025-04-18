https://sputnik-georgia.ru/20250418/glava-parlamenta-gruzii-nazval-politicheskim-shantazhom-vozmozhnost-priostanovki-bezviza-s-es-292945691.html
Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС
Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС
Sputnik Грузия
По данным СМИ, Евросоюз в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T12:58+0400
2025-04-18T12:58+0400
2025-04-18T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нет оснований для приостановки безвизового режима Евросоюза для Грузии, а намерение ЕС усилить механизм приостановки действия безвиза – лишь инструмент политического давления и шантажа в руках брюссельской бюрократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк. "Я не ожидаю какого-либо негативного решения относительно приостановки безвизового режима. Однако это очень правильный акцент, чтобы понять, куда смотрит евробюрократия. Это касается 61 страны и является инструментом политического давления и шантажа", – заявил он. Премьер Грузии прокомментировал возможное ужесточение визовой политики ЕС>>По словам главы парламента, похоже, что часть брюссельской бюрократии сегодня хочет иметь рычаги влияния на другие страны. По мнению Папуашвили, на это также следует посмотреть с очень рациональной точки зрения. При этом Папуашвили напомнил об интервью посла Германии в Грузии Петера Фишера, в котором тот заявил, что никто не хочет наказать грузинский народ и что безвизовый режим – это большая привилегия. Безвизовый режим, по словам главы парламента, означает то, что грузинские туристы едут в Германию, Францию, тратят там деньги и вносят свой вклад в экономику этих стран. "Сегодня рост экономики ЕС составляет 1%, а Грузии – 10%, и это потому, что экономически мы правильно думаем. Если закроют визы, и туриста, который тратит деньги в этой стране, не пустят, то и этого не будет", – добавил он. Грузинскому народу, по словам Папуашвили, следует задуматься над тем, что это также является попыткой сыграть на эмоциях людей. По информации Йозвяка, на прошлой неделе состоялась первая встреча представителей трех институтов ЕС (Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС) по законодательству для того, чтобы достичь соглашения о приостановке безвиза во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Если все пройдет успешно, новое законодательство должно вступить в силу в начале осени, сказано в статье. В законопроекте говорится, что механизм приостановления может быть задействован в случаях "серьезных нарушений прав человека" или "серьезных нарушений международного права и стандартов, включая законодательство в области прав человека и несоблюдение решений и постановлений международных судов". Безвизу с ЕС ничего не угрожает – премьер Грузии>>Нынешний механизм приостановления действия безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС. До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату, отметил Йозвяк. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, совет ес, европарламент, брюссель, тбилиси, германия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, совет ес, европарламент, брюссель, тбилиси, германия, грузия - евросоюз, евросоюз
Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС
12:58 18.04.2025 (обновлено: 13:38 18.04.2025)
По данным СМИ, Евросоюз в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Нет оснований для приостановки безвизового режима Евросоюза для Грузии, а намерение ЕС усилить механизм приостановки действия безвиза – лишь инструмент политического давления и шантажа в руках брюссельской бюрократии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк.
"Я не ожидаю какого-либо негативного решения относительно приостановки безвизового режима. Однако это очень правильный акцент, чтобы понять, куда смотрит евробюрократия. Это касается 61 страны и является инструментом политического давления и шантажа", – заявил он.
По словам главы парламента, похоже, что часть брюссельской бюрократии сегодня хочет иметь рычаги влияния на другие страны.
"Люди, которые говорят нам о европейских ценностях, и им так нравится слово "ценности", так хладнокровно, прагматично оказывая давление на людей, думают иметь под рукой инструмент, чтобы влиять на политику других стран", – заявил Папуашвили.
По мнению Папуашвили, на это также следует посмотреть с очень рациональной точки зрения.
"Что касается Грузии, то для этого нет никаких оснований", – подчеркнул он.
При этом Папуашвили напомнил об интервью посла Германии в Грузии Петера Фишера, в котором тот заявил, что никто не хочет наказать грузинский народ и что безвизовый режим – это большая привилегия.
"Честно говоря, к сожалению, эта аррогантность немного характерна для посла Германии. Разве безвизовый является манной небесной?! У нас тоже безвизовый режим для немцев, и что?!" – сказал Папуашвили.
Безвизовый режим, по словам главы парламента, означает то, что грузинские туристы едут в Германию, Францию, тратят там деньги и вносят свой вклад в экономику этих стран.
"Сегодня рост экономики ЕС составляет 1%, а Грузии – 10%, и это потому, что экономически мы правильно думаем. Если закроют визы, и туриста, который тратит деньги в этой стране, не пустят, то и этого не будет", – добавил он.
Грузинскому народу, по словам Папуашвили, следует задуматься над тем, что это также является попыткой сыграть на эмоциях людей.
"Разве такое подобает политике 21 века?! Это методы столетней давности, когда они пытались влиять на другие страны", – подчеркнул Папуашвили.
По информации Йозвяка, на прошлой неделе состоялась первая встреча представителей трех институтов ЕС (Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС) по законодательству для того, чтобы достичь соглашения о приостановке безвиза во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Если все пройдет успешно, новое законодательство должно вступить в силу в начале осени, сказано в статье.
В законопроекте говорится, что механизм приостановления может быть задействован в случаях "серьезных нарушений прав человека" или "серьезных нарушений международного права и стандартов, включая законодательство в области прав человека и несоблюдение решений и постановлений международных судов".
Нынешний механизм приостановления действия безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС.
До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату, отметил Йозвяк.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией
** Экстремистская организация, запрещенная в России