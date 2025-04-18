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Грузинский вратарь вошел в десятку голкиперов клуба по сыгранным матчам

Грузинский вратарь вошел в десятку голкиперов клуба по сыгранным матчам

Sputnik Грузия

Георгий Мамардашвили проводит свой четвертый сезон в "Валенсии" и уже вошел в десятку голкиперов, сыгравших больше всего официальных матчей 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили вошел в десятку голкиперов, сыгравших больше всего официальных матчей за испанскую "Валенсию", данные приводит издание Plazadeportiva.Игрок сборной Грузии провел за "Валенсию" 127 официальных матчей, 120 из которых – в Ла Лиге. Этот показатель вывел его на 10-е место. Мамардашвили проводит в клубе свой четвертый сезон, хотя его трансфер был выкуплен английским "Ливерпулем" в 2024 году, и в настоящее время он все еще играет на правах аренды в Испании. Возглавляет список голкиперов "Валенсии" Сантьяго Канисарес – 416 официальных матчей, 305 – в Ла Лиге, 10 сезонов. На втором месте находится Хосе Мануэль Семпере – 364 матча в период с 1980 по 1995 год, 301 – в Ла Лиге. На третьем – Игнасио Эйсагирре, 246 матчей, 187 – в Ла Лиге,11 сезонов. Мамардашвили занимает десятое место в списке. В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". В текущем сезоне грузинский вратарь остался в своем нынешнем клубе на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, испания, европа, георгий мамардашвили