https://sputnik-georgia.ru/20250418/polsha-zapretila-vezd-v-stranu-vosmi-gruzinskim-silovikam-292945191.html

Польша запретила въезд в страну восьми грузинским силовикам

Польша запретила въезд в страну восьми грузинским силовикам

Sputnik Грузия

Власти Польши пока не уточнили, кто именно из грузинских правоохранителей попал в санкционный список. 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T11:57+0400

2025-04-18T11:57+0400

2025-04-18T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Польша ввела санкции в отношении восьми представителей правоохранительных органов, ответственных за применение силы против протестующих в Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Польши в соцсети Х. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвиняют власти в отказе от европейской интеграции и требуют отмены этого решения. При этом, как отмечено в сообщении МИД, Польша поддерживает проевропейские устремления грузинского общества. Власти Польши пока не уточнили, кто именно из грузинских правоохранителей попал в санкционный список. Акции в Тбилиси Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. До 4 декабря 2024 года участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, польша, сша, бидзина иванишвили, тбилиси