https://sputnik-georgia.ru/20250411/glava-parlamenta-gruzii-sanktsii-velikobritanii-i-ukrytie-kezerashvili--povod-dlya-voprosov-292865825.html
Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов
Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов
Sputnik Грузия
Великобритания накануне ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T13:58+0400
2025-04-11T13:58+0400
2025-04-11T13:58+0400
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великобритания
шалва папуашвили
давид кезерашвили
кока кацитадзе
специальная следственная служба
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Введение Великобританией санкций против грузинских чиновников вызывает вопросы на фоне укрывательства c их стороны заочно осужденного в Грузии экс-министра обороны Давила Кезерашвили, который использует "черные деньги" для дестабилизации страны, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Великобритания ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека – участников акций протеста, журналистов, оппозиционных лидеров. Под санкции попали замминистра внутренних дел Шалва Бедоидзе, замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе, а также генпрокурор Георгий Габиташвили. Эти "черные деньги" по-прежнему тратятся на дестабилизацию Грузии, что вызывает сомнения в том, что за его свободой стоит конкретная сделка, отметил он.Экс-министр обороны Грузии отказался от доли в оппозиционном ТВ "Формула">>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании Кезерашвили "радикальной оппозиции" в Грузии. Как ранее заявил Папуашвили, власти Грузии все чаще задаются вопросом, не пользуется ли Кезерашвили гарантией неприкосновенности от ЕС в обмен на финансирование "радикальной оппозиции". При этом, как отметил глава парламента, развеять эти сомнения может только его выдача Грузии. В своем посте Папуашвили также обвинил посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда во вмешательстве во внутренние дела страны и в нарушении профессиональной этики. Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии>>Глава парламента напомнил о большом интервью дипломата одному из СМИ, которое было обнародовано за несколько дней до парламентских выборов осенью 2024 года в Грузии, на завершающем этапе избирательной кампании, и, как отметил Папуашвили, было полностью посвящено кампании против грузинских властей. "Это было вмешательством во внутренние дела страны и участием в избирательной кампании с нарушением "Венской конвенции о дипломатических сношениях". Наряду с нарушением "Венской конвенции", подобное неуважение со стороны самого посла также является нарушением профессиональной этики дипломата", – отметил Папуашвили. Несмотря на грубое вмешательство в выборы, а может быть, именно поэтому, 26 октября рекордное количество избирателей вышли и заявили, что никому не позволят смотреть на Грузию сверху, добавил он.Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, великобритания, шалва папуашвили, давид кезерашвили, кока кацитадзе, специальная следственная служба, единое национальное движение
грузия, политика, новости, великобритания, шалва папуашвили, давид кезерашвили, кока кацитадзе, специальная следственная служба, единое национальное движение
Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов
Великобритания накануне ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Введение Великобританией санкций против грузинских чиновников вызывает вопросы на фоне укрывательства c их стороны заочно осужденного в Грузии экс-министра обороны Давила Кезерашвили, который использует "черные деньги" для дестабилизации страны, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Великобритания ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека – участников акций протеста, журналистов, оппозиционных лидеров. Под санкции попали замминистра внутренних дел Шалва Бедоидзе, замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе, а также генпрокурор Георгий Габиташвили.
"Что касается санкций, Великобритания по сей день укрывает Давида Кезерашвили, международного криминала, который ограбил грузинскую армию, а затем европейских пенсионеров с помощью коррупционных сделок", – написал Папуашвили.
Эти "черные деньги" по-прежнему тратятся на дестабилизацию Грузии, что вызывает сомнения в том, что за его свободой стоит конкретная сделка, отметил он.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании Кезерашвили "радикальной оппозиции" в Грузии. Как ранее заявил Папуашвили, власти Грузии все чаще задаются вопросом, не пользуется ли Кезерашвили гарантией неприкосновенности от ЕС в обмен на финансирование "радикальной оппозиции". При этом, как отметил глава парламента, развеять эти сомнения может только его выдача Грузии.
В своем посте Папуашвили также обвинил посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда во вмешательстве во внутренние дела страны и в нарушении профессиональной этики.
Глава парламента напомнил о большом интервью дипломата одному из СМИ, которое было обнародовано за несколько дней до парламентских выборов осенью 2024 года в Грузии, на завершающем этапе избирательной кампании, и, как отметил Папуашвили, было полностью посвящено кампании против грузинских властей.
"Это было вмешательством во внутренние дела страны и участием в избирательной кампании с нарушением "Венской конвенции о дипломатических сношениях". Наряду с нарушением "Венской конвенции", подобное неуважение со стороны самого посла также является нарушением профессиональной этики дипломата", – отметил Папуашвили.
Несмотря на грубое вмешательство в выборы, а может быть, именно поэтому, 26 октября рекордное количество избирателей вышли и заявили, что никому не позволят смотреть на Грузию сверху, добавил он.
"26 октября вместе с "Нацдвижением" потерпели поражение его покровители – иностранные политики, бюрократы и дипломаты. После выборов бессмысленное размахивание кулаками – тоже хорошее тому подтверждение", – написал Папуашвили.
Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти".
Грузия и Запад
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России