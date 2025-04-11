https://sputnik-georgia.ru/20250411/glava-parlamenta-gruzii-sanktsii-velikobritanii-i-ukrytie-kezerashvili--povod-dlya-voprosov-292865825.html

Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов

Глава парламента Грузии: санкции Великобритании и укрытие Кезерашвили – повод для вопросов

Sputnik Грузия

Великобритания накануне ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T13:58+0400

2025-04-11T13:58+0400

2025-04-11T13:58+0400

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шалва папуашвили

давид кезерашвили

кока кацитадзе

специальная следственная служба

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Введение Великобританией санкций против грузинских чиновников вызывает вопросы на фоне укрывательства c их стороны заочно осужденного в Грузии экс-министра обороны Давила Кезерашвили, который использует "черные деньги" для дестабилизации страны, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Великобритания ввела санкции еще против четырех грузинских чиновников за нарушения прав человека – участников акций протеста, журналистов, оппозиционных лидеров. Под санкции попали замминистра внутренних дел Шалва Бедоидзе, замглавы спецназа Мирза Кезевадзе, глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе, а также генпрокурор Георгий Габиташвили. Эти "черные деньги" по-прежнему тратятся на дестабилизацию Грузии, что вызывает сомнения в том, что за его свободой стоит конкретная сделка, отметил он.Экс-министр обороны Грузии отказался от доли в оппозиционном ТВ "Формула">>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании Кезерашвили "радикальной оппозиции" в Грузии. Как ранее заявил Папуашвили, власти Грузии все чаще задаются вопросом, не пользуется ли Кезерашвили гарантией неприкосновенности от ЕС в обмен на финансирование "радикальной оппозиции". При этом, как отметил глава парламента, развеять эти сомнения может только его выдача Грузии. В своем посте Папуашвили также обвинил посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда во вмешательстве во внутренние дела страны и в нарушении профессиональной этики. Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии>>Глава парламента напомнил о большом интервью дипломата одному из СМИ, которое было обнародовано за несколько дней до парламентских выборов осенью 2024 года в Грузии, на завершающем этапе избирательной кампании, и, как отметил Папуашвили, было полностью посвящено кампании против грузинских властей. "Это было вмешательством во внутренние дела страны и участием в избирательной кампании с нарушением "Венской конвенции о дипломатических сношениях". Наряду с нарушением "Венской конвенции", подобное неуважение со стороны самого посла также является нарушением профессиональной этики дипломата", – отметил Папуашвили. Несмотря на грубое вмешательство в выборы, а может быть, именно поэтому, 26 октября рекордное количество избирателей вышли и заявили, что никому не позволят смотреть на Грузию сверху, добавил он.Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, великобритания, шалва папуашвили, давид кезерашвили, кока кацитадзе, специальная следственная служба, единое национальное движение