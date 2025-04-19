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Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар
Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар
Sputnik Грузия
В результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T20:21+0400
2025-04-19T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Очаг возгорания, по предварительному заключению, стал причиной отключения линии электропередач "Кавкасиони", говорится в заявлении компании "Государственная электросистема Грузии". "Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией>>>В результате аварии в субботу в 11:08 без электроэнергии остались регионы и часть Тбилиси. Отключились также системы водоснабжения, тбилисское метро и интернет. Подача была восстановлена вскорости после отключения. Отмечается, что в результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения.По данным компании, подачу электроэнергии удалось восстановить полностью за 35 минут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, ингури гэс, электроэнергия, электричество
грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, ингури гэс, электроэнергия, электричество
Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар
20:21 19.04.2025 (обновлено: 21:00 19.04.2025)
В результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Очаг возгорания, по предварительному заключению, стал причиной отключения линии электропередач "Кавкасиони", говорится в заявлении компании "Государственная электросистема Грузии".
В результате аварии в субботу в 11:08 без электроэнергии остались регионы и часть Тбилиси. Отключились также системы водоснабжения, тбилисское метро и интернет. Подача была восстановлена вскорости после отключения.
"Девятнадцатого апреля в 11:08 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ "Кавкасиони". По предварительным данным, причиной повреждения линии электропередачи стал очаг возгорания. В результате отключения линии электропередачи произошло нарушение электрических параметров в энергосистеме, отключились Ингури ГЭС и другие крупные и малые электростанции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения.
По данным компании, подачу электроэнергии удалось восстановить полностью за 35 минут.