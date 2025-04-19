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Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар

Sputnik Грузия

В результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения 19.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Очаг возгорания, по предварительному заключению, стал причиной отключения линии электропередач "Кавкасиони", говорится в заявлении компании "Государственная электросистема Грузии". "Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией>>>В результате аварии в субботу в 11:08 без электроэнергии остались регионы и часть Тбилиси. Отключились также системы водоснабжения, тбилисское метро и интернет. Подача была восстановлена вскорости после отключения. Отмечается, что в результате отключения объектов генерации в 11:15 почти во всех регионах Грузии примерно 90% потребителей остались без электроснабжения.По данным компании, подачу электроэнергии удалось восстановить полностью за 35 минут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, ингури гэс, электроэнергия, электричество