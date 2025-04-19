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Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии Путина возможность для мира

Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии Путина возможность для мира

Sputnik Грузия

Россия объявила пасхальное перемирие: оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T22:57+0400

2025-04-19T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Инициатива президента России Владимира Путина в связи с пасхальным перемирием на Украине стратегически целесообразна, демонстрирует благоразумный подход и создает возможность для установления мира, заявил заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу>>>Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира", – сказал РИА Новости политик.Заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии является позитивным шагом к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер."На самом деле заявление Владимира Путина о прекращении огня было ожидаемым событием и является весьма позитивным шагом для мирных переговоров. Сегодня 99,5% территории в приграничном районе Курской области очищено от ВСУ, а это значит, что подписание соглашения о прекращении огня может быть близко", – сказал аналитик.По его словам, этот "важный день, который православные и католики отмечают вместе, может войти в историю".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, украина, владимир путин, турция, обострение ситуации вокруг украины