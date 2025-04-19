https://sputnik-georgia.ru/20250419/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-292957224.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T16:30+0400

2025-04-19T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 14:50 по тбилисскому времени близ города Они, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. Эпицентр находился в 9 км к юго-востоку от Они, в селе Ири.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясения в грузии, землетрясение, грузия, новости, происшествия