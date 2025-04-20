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Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима

Sputnik Грузия

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 20.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставили в Грузию из Израиля — его привезли рейсом авиакомпании Georgian Airways в Тбилисский международный аэропорт и уже принесли на службу в Кафедральный храм Самеба.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме>>>Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.В этом году грузинские паломники и священнослужители традиционно присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме и лично сопроводили его в Грузию.Рейс в грузинской столице встретили священнослужители и верующие, теперь доставят огонь во все храмы страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, иерусалим, израиль, общество, грузия, georgian airways, тбилисский международный аэропорт, пасха, пасха 2025