https://sputnik-georgia.ru/20250420/lyubitelskiy-futbolnyy-klub-iz-tbilisi-poluchil-nagradu-ot-uefa-292963263.html

Любительский футбольный клуб из Тбилиси получил награду от УЕФА

Любительский футбольный клуб из Тбилиси получил награду от УЕФА

Sputnik Грузия

Тбилисский клуб получил приз за инклюзивность своей футбольной модели, поскольку она объединяет 260 игроков из женских и мужских команд разных возрастных групп 20.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Квартал" получил бронзовую награду ежегодной номинации УЕФА в области массового футбола – "Лучший любительский клуб". Золотой приз достался норвежскому "Сморасу", а серебряный – финскому "Хаке". Тбилисский клуб получил приз за инклюзивность своей футбольной модели, поскольку она объединяет 260 игроков из женских и мужских команд разных возрастных групп, игроков Женской футбольной лиги Грузии и Мужской любительской лиги. Как отмечают в УЕФА, без массового сектора о будущем развития футбола и речи быть не может. Матч при пустых трибунах и крупный штраф – УЕФА наказал Федерацию футбола Грузии >>Почетную награду президенту клуба Иако Хомерики передал глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили. Премия УЕФА в области массового футбола вручается ежегодно с 2010 года клубам, проектам и инициативам, номинированным в различных категориях национальными ассоциациями или федерациями. Руководящий орган вручает бронзовые, серебряные и золотые награды в каждой категории номинантам, выдвинутым 55 государствами-членами УЕФА из своих стран. В 2018 году Федерация футбола Грузии получила серебряную награду за проект Любительской футбольной лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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