https://sputnik-georgia.ru/20250421/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-papy-rimskogo-frantsiska-292984013.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Sputnik Грузия

Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T14:56+0400

2025-04-21T14:56+0400

2025-04-21T15:09+0400

папа римский франциск

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что наследие мира, сострадания и единства главы католической церкви будет жить. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. "Я выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Папы Франциска. Его наследие мира, сострадания и единства будет жить. От имени грузинского народа я выражаю искренние соболезнования католической общине всего мира", – написал глава грузинского правительства на своей странице в соцсети Х. Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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папа римский франциск, новости, в мире, ираклий кобахидзе