https://sputnik-georgia.ru/20250421/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-papy-rimskogo-frantsiska-292984013.html
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска
Sputnik Грузия
Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T14:56+0400
2025-04-21T14:56+0400
2025-04-21T15:09+0400
папа римский франциск
новости
в мире
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что наследие мира, сострадания и единства главы католической церкви будет жить. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. "Я выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Папы Франциска. Его наследие мира, сострадания и единства будет жить. От имени грузинского народа я выражаю искренние соболезнования католической общине всего мира", – написал глава грузинского правительства на своей странице в соцсети Х. Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_207:0:1839:1224_1920x0_80_0_0_3f55a579f35e298d0ed988e91a27011b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
папа римский франциск, новости, в мире, ираклий кобахидзе
папа римский франциск, новости, в мире, ираклий кобахидзе
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска
14:56 21.04.2025 (обновлено: 15:09 21.04.2025)
Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, отметив, что наследие мира, сострадания и единства главы католической церкви будет жить.
Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.
"Я выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Папы Франциска. Его наследие мира, сострадания и единства будет жить. От имени грузинского народа я выражаю искренние соболезнования католической общине всего мира", – написал глава грузинского правительства на своей странице в соцсети Х.
Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.