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Стабильность Грузии жизненно важна для безопасности всего региона – генсек ОБСЕ

Стабильность Грузии жизненно важна для безопасности всего региона – генсек ОБСЕ

Sputnik Грузия

ОБСЕ – это организация, которая неоднократно доказывала, насколько важно вести диалог, отметил Феридун Синирлиоглу 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T14:57+0400

2025-04-22T14:57+0400

2025-04-22T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Стабильность в Грузии жизненно важна не только для ее граждан, но и для обеспечения безопасности и стабильности региона в целом, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. Синирлиоглу находится в Грузии с первым официальным визитом в ранге генсека ОБСЕ. Первая встреча состоялась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. В рамках визита также запланирована встреча Синирлиоглу с представителями законодательной и исполнительной властей страны. "Стабильность в Грузии жизненно важна как для ее народа, так и для интересов региона в целом, для установления безопасности и стабильности… Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы хотим доказать Грузии, что мы привержены укреплению безопасности в Грузии всеми средствами, которыми располагает наша организация", – заявил Синирлиоглу.Визит генсека ОБСЕ в Грузию является важным посланием – глава МИД>>ОБСЕ – это организация, которая, по словам генсека, неоднократно доказывала, насколько важно вести диалог, особенно в тех регионах и между теми странами, которые находятся в состоянии конфликта. Генсек заверил, что преданно служит интересам всех стран, которые являются членами организации. Власти Грузии не раз заявляли, что урегулирование конфликтов мирным путем остается главным приоритетом внешней политики страны. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, мака бочоришвили, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, обсе