https://sputnik-georgia.ru/20250422/zakharova-tsereteli---khudozhnik-bez-granits--i-pregrad-292991262.html

Захарова: Церетели – художник без границ и преград

Захарова: Церетели – художник без границ и преград

Sputnik Грузия

Зураб Церетели умер в кругу семьи от продолжительной болезни 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T11:43+0400

2025-04-22T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинский художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был общественным деятелем, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Художник ушел из жизни в кругу семьи в возрасте 91 года в ночь на вторник из-за остановки сердца.Захарова выразила соболезнования родным и близким Церетели. "Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал", – подчеркнула Захарова.Умер Зураб Церетели>>Зураб Церетели умел любить, умел дарить любовь, молимся за упокой его души в эти пасхальные дни, отметила она.Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве."Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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