Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250422/zakharova-tsereteli---khudozhnik-bez-granits--i-pregrad-292991262.html
Захарова: Церетели – художник без границ и преград
Захарова: Церетели – художник без границ и преград
Sputnik Грузия
Зураб Церетели умер в кругу семьи от продолжительной болезни 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T11:43+0400
2025-04-22T12:16+0400
россия
новости
мировая культура
тбилиси
зураб церетели
мария захарова
российская академия художеств
москва
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24383/70/243837038_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_d7a112814639c8676600387b5ca87704.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинский художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был общественным деятелем, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Художник ушел из жизни в кругу семьи в возрасте 91 года в ночь на вторник из-за остановки сердца.Захарова выразила соболезнования родным и близким Церетели. "Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал", – подчеркнула Захарова.Умер Зураб Церетели&gt;&gt;Зураб Церетели умел любить, умел дарить любовь, молимся за упокой его души в эти пасхальные дни, отметила она.Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве."Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24383/70/243837038_247:0:2527:1710_1920x0_80_0_0_3135dafc41d9b95cb21471750fd3b60b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, мировая культура, тбилиси, зураб церетели, мария захарова, российская академия художеств, москва, мид россии
россия, новости, мировая культура, тбилиси, зураб церетели, мария захарова, российская академия художеств, москва, мид россии

Захарова: Церетели – художник без границ и преград

11:43 22.04.2025 (обновлено: 12:16 22.04.2025)
© photo: Sputnik / Kirill KallinikovСкульптор, художник Зураб Церетели
Скульптор, художник Зураб Церетели - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2025
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Подписаться
Зураб Церетели умер в кругу семьи от продолжительной болезни
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинский художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был общественным деятелем, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Художник ушел из жизни в кругу семьи в возрасте 91 года в ночь на вторник из-за остановки сердца.

"Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова выразила соболезнования родным и близким Церетели.
"Именно так он воспринимал всех людей. Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал", – подчеркнула Захарова.
Умер Зураб Церетели>>
Зураб Церетели умел любить, умел дарить любовь, молимся за упокой его души в эти пасхальные дни, отметила она.
Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.

В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.

"Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.

Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0