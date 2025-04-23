https://sputnik-georgia.ru/20250423/eks-prezident-pozhalovalas-prankeram-na-polozhenie-smi-i-npo-v-gruzii-293017467.html

Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии

Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили стала жертвой российских пранкеров и призналась, что без американского финансирования оппозиционный фланг сильно страдает 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T15:25+0400

2025-04-23T15:25+0400

2025-04-23T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили стала жертвой известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) и рассказала им о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID). Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID. При этом она призналась, что у нее есть список неправительственных организаций, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада. Ранее пранкеры уже общались с грузинскими политиками. В 2017 они позвонили на то время главе МВД Грузии Георгию Мгебришвили от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и разыграли его, стремясь выяснить, что же будет с объявленным в розыск в Грузии третьим президентом Михаилом Саакашвили после потери украинского гражданства. Пресс-служба МВД тогда в своем отдельном заявлении категорически опровергла такой разговор, отметив, что глава МВД не стал бы обсуждать государственно важные темы посредством незащищенной телефонной связи. Депутаты ПАСЕ стремятся к смене власти в Грузии – депутат>>Также они разыграли и самого Саакашвили, который находился на Украине. С пранкерами он общался из Венгрии, куда прилетел по уже недействующему украинскому паспорту. Сам Саакашвили розыгрыш никак не комментировал, не подтверждал, но и не опровергал факт. Кто такие Вован и ЛексусСамый успешный и известный телефонный шутник России – пранкер Вован, он же Владимир Кузнецов, родился в Краснодарском крае в 1986 году. Первая известность пришла к Вовану в конце 2011 года, когда после скандальных парламентских выборов в России пранкер позвонил председателю Центризбиркома Владимиру Чурову, представившись вице-премьером Аркадием Дворковичем, и едва не "отправил" Чурова в отставку.Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Валерии Новодворской, Виталия Кличко, а также многих других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики. Пранкер Лексус, чье настоящее имя Алексей Столяров, родился в 1987 году в Екатеринбурге. Телефонным хулиганством начал заниматься с начала 2000-х. Как и многие пранкеры, стал первым делом обзванивать жертв из народа, участвовал в пранк-походах к ним. Политическим пранком начал заниматься с 2012 года в период проведения предвыборной президентской гонки.Известность Лексусу принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Михаил Горбачев. * Внесен на территории РФ в список террористов и экстремистовПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, венгрия, михаил саакашвили, лексус, usaid, вован