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Депутаты ПАСЕ стремятся к смене власти в Грузии – депутат
Депутаты ПАСЕ стремятся к смене власти в Грузии – депутат
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Некоторые депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) действуют в интересах определенных сил и стремятся к смене власти... 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T14:14+0400
2025-04-23T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Некоторые депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) действуют в интересах определенных сил и стремятся к смене власти в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.Центральная избирательная комиссия Грузии ранее обратилась к ПАСЕ с открытым письмом, которое было решено направить, так как спустя пять месяцев после парламентских выборов кампания по дискредитации выборов и избирательной администрации не прекращается. Последней каплей в этом направлении стало поднятие вопроса в резолюции ПАСЕ вопроса по поводу нового постановления ЦИК, которая лишь уточнила положение закона, уже много лет существующее в Избирательном кодексе.В своем письме ЦИК Грузии просит ПАСЕ проверять информацию у достоверных источников и призывает не смотреть на происходящий в Грузии процесс поверхностно, поскольку любое общественное мнение или оценка "оказывает определенное влияние на поляризованную среду в Грузии". Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ&gt;&gt;Открытое письмо было направлено после того, как ПАСЕ дала негативную оценку новому постановлению ЦИК, которое запретило наблюдательным организациям перепроверять удостоверения личности избирателей. Как пояснили в избирательной администрации, необходимость в этом была обусловлена рядом инцидентов, зафиксированных в ходе прошедших выборов, когда некоторые из вовлеченных сторон нарушили закон в части наблюдения за избирательными процедурами, фото-, видеозаписи и защиты персональных данных избирателей. Как отметили в избирательной администрации, критики вышеупомянутого постановления намеренно пытаются интерпретировать реальность в искаженном виде. Жаль, но это факт, что заинтересованные лица используют постановление для утверждения мнения о том, что проведение выборов в Грузии осуществляется не в соответствии с надлежащими стандартами и заранее формирует негативное отношение к выборам в органы самоуправления 2025 года, заявили в ЦИК.ЦИК Грузии 3 апреля принял постановление "О порядке и условиях проведения голосования с использованием электронных средств", запрещающее сотрудникам неправительственных организаций-наблюдателей проверять удостоверения личности граждан в день выборов. Позже НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) и оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" обжаловали это постановление в городском и апелляционном судах, но судьи не отменили изданный ЦИК документ. Истец требовал признать недействительным постановление ЦИК, которым были введены определенные ограничения для лиц, имеющих право находиться на избирательном участке в день выборов. ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили&gt;&gt;Согласно новому постановлению, наблюдатели не смогут требовать или изымать документы, удостоверяющие личность избирателя, на избирательных участках. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе, тбилиси, цик грузии
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе, тбилиси, цик грузии

Депутаты ПАСЕ стремятся к смене власти в Грузии – депутат

14:14 23.04.2025
© photo: Sputnik / Dominik Buten / Перейти в фотобанкЗал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2025
© photo: Sputnik / Dominik Buten
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Некоторые депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) действуют в интересах определенных сил и стремятся к смене власти в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
Центральная избирательная комиссия Грузии ранее обратилась к ПАСЕ с открытым письмом, которое было решено направить, так как спустя пять месяцев после парламентских выборов кампания по дискредитации выборов и избирательной администрации не прекращается. Последней каплей в этом направлении стало поднятие вопроса в резолюции ПАСЕ вопроса по поводу нового постановления ЦИК, которая лишь уточнила положение закона, уже много лет существующее в Избирательном кодексе.

"В ПАСЕ в основном собраны те депутаты, которые ориентированы на задачах конкретных сил, и их целью с первого дня было всячески способствовать смене власти в Грузии", – заявил Миканадзе.

В своем письме ЦИК Грузии просит ПАСЕ проверять информацию у достоверных источников и призывает не смотреть на происходящий в Грузии процесс поверхностно, поскольку любое общественное мнение или оценка "оказывает определенное влияние на поляризованную среду в Грузии".
Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ>>
Открытое письмо было направлено после того, как ПАСЕ дала негативную оценку новому постановлению ЦИК, которое запретило наблюдательным организациям перепроверять удостоверения личности избирателей.
Как пояснили в избирательной администрации, необходимость в этом была обусловлена рядом инцидентов, зафиксированных в ходе прошедших выборов, когда некоторые из вовлеченных сторон нарушили закон в части наблюдения за избирательными процедурами, фото-, видеозаписи и защиты персональных данных избирателей.

"Здесь же следует отметить то обстоятельство, что рекомендация в направлении фото-, видеосъемки также была дана в заключении ОБСЕ/БДИПЧ, таким образом, указанным постановлением была выполнена именно данная рекомендация", – отмечено в письме.

Как отметили в избирательной администрации, критики вышеупомянутого постановления намеренно пытаются интерпретировать реальность в искаженном виде.
Жаль, но это факт, что заинтересованные лица используют постановление для утверждения мнения о том, что проведение выборов в Грузии осуществляется не в соответствии с надлежащими стандартами и заранее формирует негативное отношение к выборам в органы самоуправления 2025 года, заявили в ЦИК.

"На самом деле, все стороны, вовлеченные в этот процесс, прекрасно понимают, что обвинения, связанные как с постановлением, так и с выборами 26 октября, беспочвенны", – отмечено в письме.

ЦИК Грузии 3 апреля принял постановление "О порядке и условиях проведения голосования с использованием электронных средств", запрещающее сотрудникам неправительственных организаций-наблюдателей проверять удостоверения личности граждан в день выборов.
Позже НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) и оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" обжаловали это постановление в городском и апелляционном судах, но судьи не отменили изданный ЦИК документ.
Истец требовал признать недействительным постановление ЦИК, которым были введены определенные ограничения для лиц, имеющих право находиться на избирательном участке в день выборов.
ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили>>
Согласно новому постановлению, наблюдатели не смогут требовать или изымать документы, удостоверяющие личность избирателя, на избирательных участках.
Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.
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