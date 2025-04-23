https://sputnik-georgia.ru/20250423/es-manipuliruet-voprosom-vizaliberalizatsii--deputat-macharashvili-293013070.html
ЕС манипулирует вопросом визалиберализации – депутат Мачарашвили
ЕС манипулирует вопросом визалиберализации – депутат Мачарашвили
Sputnik Грузия
Грузинский парламентарий не удивлен попыткой европейских политиков использовать вопрос безвизового передвижения в политических целях 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T16:30+0400
2025-04-23T16:30+0400
2025-04-23T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Ужесточение визовой политики становится инструментом политических манипуляций в руках Евросоюза, так же как это было в случае предоставления статуса кандидата и открытия переговоров на вступление Грузии в ЕС, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк. Мы должны еще раз сказать обществу, что основы, ради которых Грузия получила либерализацию визового режима с ЕС, власти не нарушали, подчеркнул депутат. При этом депутат напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Европейский союз относится к Соединенным Штатам несправедливо. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, "сила народа", дональд трамп, гурам мачарашвили, молдова, украина
политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, "сила народа", дональд трамп, гурам мачарашвили, молдова, украина
ЕС манипулирует вопросом визалиберализации – депутат Мачарашвили
Грузинский парламентарий не удивлен попыткой европейских политиков использовать вопрос безвизового передвижения в политических целях
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Ужесточение визовой политики становится инструментом политических манипуляций в руках Евросоюза, так же как это было в случае предоставления статуса кандидата и открытия переговоров на вступление Грузии в ЕС, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину, сообщил редактор "Радио свобода"* Рикард Йозвяк.
"Печальная реальность, что статус кандидата был использован ЕС для торговли и манипуляций. После получения статуса кандидата уже механизм открытия переговоров использовался для манипуляций. Сейчас визовая либерализация становится средством манипулирования", – заявил Мачавариани.
Мы должны еще раз сказать обществу, что основы, ради которых Грузия получила либерализацию визового режима с ЕС, власти не нарушали, подчеркнул депутат.
"Визовая либерализация означает, что это дружеский жест с обеих сторон, и если вы используете эту визовую либерализацию, открытие переговоров, статус кандидата для борьбы и введения санкций, о каких дружеских отношениях идет речь?!" – отметил политик.
При этом депутат напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что Европейский союз относится к Соединенным Штатам несправедливо.
"И теперь почему мы удивляемся, что бюрократия Евросоюза, к сожалению, несправедливо относится к Грузии?!" – добавил Мачарашвили.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ**. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
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** Экстремистская организация, запрещенная в России