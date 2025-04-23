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Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии
Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии
Sputnik Грузия
Грузия стала членом IFC, самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран, в 1995... 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC) планирует поддержать реализацию проектов в Грузии, которые будут способствовать дальнейшему росту экономики, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах. Совместная работа по приоритетным направлениям между IFC и Грузией была рассмотрена во время визита грузинской делегации во главе с первым вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили в США. Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком>>В рамках визита на встрече с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсиа Мора обсуждалась деятельность организации, а также текущие и будущие проекты. Внимание было сосредоточено на приоритетах корпорации в части финансирования частного сектора страны в таких отраслях, как энергетика, промышленность, транспорт и связь, дальнейшее развитие Среднего коридора и других. Корпорация совместно с грузинской стороной рассматривает деятельность по нескольким приоритетным направлениям. Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество>>Первое - кредитование малого и среднего бизнеса в конкретных приоритетных направлениях. Его реализуют банки Грузии при финансировании Международной финансовой корпорации. Второе направление — это более крупные проекты в определенных приоритетных секторах, которые будут финансироваться непосредственно корпорацией. Речь идет о финансировании частного, а не государственного сектора. Определены конкретные направления, в основном энергетические проекты, которые частные компании будут развивать в части возобновляемой энергетики. На встрече также обсуждалась поддержка Международной финансовой корпорацией проектов, которые повысят роль Грузии как цифрового хаба. В частности, речь идет о финансировании новой телекоммуникационной инфраструктуры. Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, международная финансовая корпорация, всемирный банк, тбилиси, сша
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, международная финансовая корпорация, всемирный банк, тбилиси, сша
Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии
12:18 23.04.2025 (обновлено: 12:30 23.04.2025)
Грузия стала членом IFC, самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран, в 1995 году
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC) планирует поддержать реализацию проектов в Грузии, которые будут способствовать дальнейшему росту экономики, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах.
Совместная работа по приоритетным направлениям между IFC и Грузией была рассмотрена во время визита грузинской делегации во главе с первым вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили в США.
В рамках визита на встрече с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсиа Мора обсуждалась деятельность организации, а также текущие и будущие проекты.
Внимание было сосредоточено на приоритетах корпорации в части финансирования частного сектора страны в таких отраслях, как энергетика, промышленность, транспорт и связь, дальнейшее развитие Среднего коридора и других.
Корпорация совместно с грузинской стороной рассматривает деятельность по нескольким приоритетным направлениям.
Первое - кредитование малого и среднего бизнеса в конкретных приоритетных направлениях. Его реализуют банки Грузии при финансировании Международной финансовой корпорации.
Второе направление — это более крупные проекты в определенных приоритетных секторах, которые будут финансироваться непосредственно корпорацией. Речь идет о финансировании частного, а не государственного сектора. Определены конкретные направления, в основном энергетические проекты, которые частные компании будут развивать в части возобновляемой энергетики.
"Еще одно направление, где также планируется интересное сотрудничество с Международной финансовой корпорацией, — это продвижение и развитие производства. Среди них такие крупные промышленные отрасли, как производство минеральных удобрений и химическая промышленность", — отметил Давиташвили.
На встрече также обсуждалась поддержка Международной финансовой корпорацией проектов, которые повысят роль Грузии как цифрового хаба. В частности, речь идет о финансировании новой телекоммуникационной инфраструктуры.
"Мы видим большой потенциал для частных инвестиций в этой сфере. Корпорация также будет поддерживать частные инвестиции в этом секторе", - сказал министр.
Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.