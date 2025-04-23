https://sputnik-georgia.ru/20250423/mezhdunarodnaya-finansovaya-korporatsiya-prodolzhit-podderzhku-ekonomicheskogo-razvitiya-gruzii-293011714.html

Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии

Международная финансовая корпорация продолжит поддержку экономического развития Грузии

Sputnik Грузия

Грузия стала членом IFC, самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран, в 1995... 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T12:18+0400

2025-04-23T12:18+0400

2025-04-23T12:30+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

международная финансовая корпорация

всемирный банк

тбилиси

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/17/293011545_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ba6f7ea5e933ce410f55cbf1f7b8e7db.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC) планирует поддержать реализацию проектов в Грузии, которые будут способствовать дальнейшему росту экономики, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах. Совместная работа по приоритетным направлениям между IFC и Грузией была рассмотрена во время визита грузинской делегации во главе с первым вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили в США. Грузия получила гарантии долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком>>В рамках визита на встрече с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсиа Мора обсуждалась деятельность организации, а также текущие и будущие проекты. Внимание было сосредоточено на приоритетах корпорации в части финансирования частного сектора страны в таких отраслях, как энергетика, промышленность, транспорт и связь, дальнейшее развитие Среднего коридора и других. Корпорация совместно с грузинской стороной рассматривает деятельность по нескольким приоритетным направлениям. Грузия и Китай продолжают укреплять сотрудничество>>Первое - кредитование малого и среднего бизнеса в конкретных приоритетных направлениях. Его реализуют банки Грузии при финансировании Международной финансовой корпорации. Второе направление — это более крупные проекты в определенных приоритетных секторах, которые будут финансироваться непосредственно корпорацией. Речь идет о финансировании частного, а не государственного сектора. Определены конкретные направления, в основном энергетические проекты, которые частные компании будут развивать в части возобновляемой энергетики. На встрече также обсуждалась поддержка Международной финансовой корпорацией проектов, которые повысят роль Грузии как цифрового хаба. В частности, речь идет о финансировании новой телекоммуникационной инфраструктуры. Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, международная финансовая корпорация, всемирный банк, тбилиси, сша